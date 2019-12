– Vi kan risikere å miste mange verdifulle stemmer i lokalpolitikken. Dette må vi rette søkelyset mot, sa Solberg i sin tale da stortingsrepresentantene samlet seg til den årlige julelunsjen i Stortingets vandrehall.

Flere reiseregningssaker, Nav-saken, samt at Erna Solberg fikk oppfylt sin drøm om en borgerlig firepartiregjering har satt sitt preg på 2019 for stortingspolitikerne.

– Det har vært et begivenhetsrikt år. Men fra regjeringens synspunkt har det vært et godt år, kommenterte Solberg, som også berømmet stortingsrepresentantene for evnen til å fange opp stemninger og strømninger i befolkningen.

