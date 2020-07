Slik gjør du hvis du må i karantene

Spania blir «rødt» og fire svenske regioner «grønne» i regjeringens nye reiseråd, som ble presentert på en pressekonferanse fredag.

I Spania og Andorra gjør smittesituasjonen at nordmenn nå må i karantene når de kommer hjem derfra, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF).

Fungerende bydelsoverlege for Gamle Oslo Caroline Pran mener det er vanskelig å si noe om utviklingen av koronaviruset i Norge fremover, men at det er flere som følger nøye med.

– Situasjonen kan endre seg raskt i flere land, og smitte som kommer utenfra kan føre til ny smitte i Norge. Dette følger vi opp nå. FHI gjør også smittesporing på fly dersom nødvendig. Utover høsten blir det kaldere og da er det også mulig at det blir en oppblomstring, men det er det ingen som kan si sikkert, forklarer hun.

Dette er reglene

I det som kalles et «grønt områder» er smitteutbredelsen vurdert å være så lavt at en kan krysse grensene inn til Norge uten innreisekarantene. I «røde områder» er smittepresset høyere.

Fungerende bydelsoverlege for Gamle Oslo Caroline Pranber alle om å huske på metersregelen. Foto: Privat

– Karantenereglene kommer an på om du kommer fra utlandet, om det landet du kommer fra er et «grønt» eller «rødt» land og om du er nærkontakt, sier Pran.

De som kalles nærkontakter er personer som i utgangspunktet er friske, men har vært i en situasjon der de kan ha blitt smittet.

– Hvis en kommer fra et «rødt» land er det samme karanteneregler som for de som bor sammen med en som har testet positivt for korona, sier Pran.

Dette er karantenereglene husstandsmedlemmer:

Du skal være i karantene i 10 dager etter siste eksponering eller etter ankomst til Norge.

Du kan omgås de du bor sammen med som normalt, men unngå besøk.

Du skal ikke gå på skole eller jobb.

Du skal ikke ta lengre reiser innenlands eller reise utenlands.

Du skal ikke ta offentlig transport.

Du bør unngå steder hvor det er vanskelig å holde avstand.

Du bør som hovedregel ikke oppsøke offentlige steder, slik som butikker og kaféer. Ved mangel på alternativer kan du gå ut for å gjennomføre nødvendige ærend i butikk eller apotek – men sørg for å holde tilstrekkelig avstand (minst 1 meter) til andre og unngå kø.

Du kan gå tur ute, men hold minst 1 meter avstand til andre.

Vær årvåken på egne symptomer. Dersom du har feber eller luftveissymptomer, bør du isolere deg så snart som mulig.

Husk at når du oppholder deg i karantene må du gjøre det på et sted som er egnet til det.

De fleste tar karantenen i eget hjem. Hvis du skal gjøre det noe annet sted, må det være mulig å unngå kontakt med andre enn de du vanligvis bor sammen med.

Dermed kan du ikke ta karantene i campingbil, telt eller hytte hvor du må dele kjøkken, bad eller toalett med andre enn reisefølget. Det samme gjelder også boliger og hybler med felles bad eller kjøkken.

Karantene i andres hjem går fint, dersom du og din husstand er eneste gjester.

Usikkerhet rundt nye regler

– Hvis du har vært i kontakt med noen som har testet positivt for korona, men du ikke er husstandsmedlem eller tilsvarende. Da skal du være i det vi kaller testkarantene. Dette er ganske nytt og derfor har vi fått spørsmål fra flere på hvordan reglene er, sier Pran.

Blir du plassert i kategorien «andre nærkontakter» som skal følges opp i 10 dager, også kalt testkarantene, skal du testes to ganger. Det skal skje helst på dag 3 og 7 etter eksponeringen. Du må vente med å gå på skole eller jobb til første test er negativ. Du må være i karantene på fritiden til andre test er negativ.

– Noen har vært særlig usikre på det at en kan gå på jobb etter første test, men fortsatt holde seg i karantene på fritiden frem til andre test er gjort, forklarer Pran.

Dette bør du huske

Bydelsoverlegen minner på at når man er i karantene bør man prøve å holde seg mest mulig avskjermet.

– Besøk til annen familie er det dessverre noen som har gjort, fordi de har tenkt at de er jeg så mye med uansett. Det gjelder å huske å ha minst mulig kontakt med andre i denne tiden, sier hun.

Pran oppfordrer også til å være nøye med renhold og å huske å vaske hendene.

– Hvis en kommer tilbake fra utlandet, kommer noen hjem til andre som man vanligvis bor sammen med. Da har en ikke har vært med dem på en stund, og vi anbefaler å forsøke å holde noe mer avstand og være nøye med håndvask og rengjøring, slik man anbefaler for befolkningen generelt. Men de andre en bor sammen med er ikke i karantene, sier Pran.

Kart fra FHI som ble publisert under regjeringens pressekonferanse om koronasituasjonen og viser nye reiseråd. Foto: FHI / NTB scanpix

Selv om reisende forteller at de har blitt møtt med strengere tiltak i andre land, som for eksempel oppfordringer til å bruke munnbind, er ikke det noe som blir anbefalt i Norge foreløpig.

– Når man kommer hjem fra utlandet bør en også være obs på egne symptomer og følge med på FHI og Helsedirektoratets anbefalinger på deres nettsider for å holde seg oppdatert, oppfordrer Pran.

Hvis du får symptomer

Hvis en tror man er smittet skal man isolere seg så godt som mulig og ta kontakt med koronatelefonen, fastlege eller smittevernsteamet i kommunen man bor i.

– Det smittevernsteamet forteller deg når de ringer er at hvis du blir ordentlig syk, ta kontakt med legevakt eller ring 113, sier Pran.

Bydelsoverlegen anbefaler å ikke vente for lenge med å ta kontakt hvis du merker noen symptomer.

Koronatesten foregår ved at man tar en bomullspinne, som ligner en lang q-tip langt bak i halsen og en opp i nesa.

– Det er ikke det mest behagelige man kan gjøre, men det er gjort på noen få sekunder. Det er noe av det viktigste vi gjør for å finne ut hvor det er smitte, sier Pran.

