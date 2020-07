Slik utvikler koronapandemien seg nå

Det første tilfellet av det som trolig var koronavirus kan spores tilbake til november i fjor, men viruset ble først identifisert i kinesiske Wuhan i desember.

Åtte måneder senere er nesten 630.000 mennesker døde av viruset på verdensbasis, ifølge Johns Hopkins Universitys oversikt. Her er noen av landene der utviklingen fortsatt bekymrer:

USA

USA er fortsatt det landet som er hardest rammet, med flest offisielle dødsfall som følge av koronaviruset. Totalt er over 146.000 mennesker døde. President Donald Trump har fått kritikk fra flere hold for manglende innsats i håndteringen av epidemien. I juni arrangerte han et stort folkemøte i Tulsa, Oklahoma - stikk i strid med gjeldende smittevernråd - noe som førte til en kraftig oppblomstring av koronatilfeller i området, ifølge The New York Times.

I tillegg har han meldt USA ut av Verdens Helseorganisasjon (WHO), etter å ha anklaget organisasjonen for å ha sviktet under pandemien. Onsdag denne uken gikk også USAs utenriksminister, Mike Pompeo, hardt ut mot WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus og anklaget han for å være «kjøpt» av Kina. Både Trump og Pomeo har tidligere anklaget WHO for å ha hjulpet Kina med å dekke over virusets opphav.

For første gang på ukesvis holdt Trump på tirsdag en pressekonferanse om USAs koronavirusrespons. Her viste han andre takter, og oppfordret amerikanerne til å bruke munnbind. I tillegg hadde han en mer forsonende tone enn tidligere.

«Min administrasjon vil gjøre alt den kan for å redde liv og beskytte de sårbare, noe som er svært viktig», sa Trump.

(Saken fortsetter under bildet.)

Trump har nå omfavnet ansiktsmasken, etter å ha vært motstander i flere måneder. Foto: NTB scanpix / Patrick Semansky

Likevel frykter mange at Trump vil bruke koronapressemøtene til å tilsløre landets utfordringer med viruset, heller enn å drive faktisk folkeopplysning om epidemien. Dette sees i lys av det kommende presidentvalget, og at Trump nå gjør det svært dårlig på meningsmålingene. At Trump på tirsdagens pressekonferanse dukket opp alene uten at noen forskere eller helsefagfolk flankerte han, forsterker denne frykter, skriver nettstedet Vox.

Samtidig fortsetter Trump konsekvent å refere til koronairuset som «det kinesiske viruset», til tross for at han i mars sa at han skulle slutte med det, ifølge Bloomberg.

We are United in our effort to defeat the Invisible China Virus, and many people say that it is Patriotic to wear a face mask when you can’t socially distance. There is nobody more Patriotic than me, your favorite President! pic.twitter.com/iQOd1whktN — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 20, 2020

Brasil

President Jair Bolsonaro er en av Brasils over 2,2 millioner bekreftede smittede. Det antas imidlertid å være store mørketall. Den høyrepopulistiske presidenten har i likhet med Trump fått sterk kritikk for å ikke ha tatt epidemien på alvor, og han har hevdet at strenge smitteverntiltak vil skade Brasil mer økonomisk enn viruset i seg selv.

Derfor har han gått hardt ut mot landets guvernører og ordførere som har stått for lokale innstramminger for å bremse viruset. Når de lokale lederne har nektet å gjenåpne frisører og treningsstudioer, har Bolsonaro kalt det «på grensen til autoritært».

(Saken fortsetter under bildet.)

Jair Bolsonaro har omsider begynt å brukte maske. Her hilser han tilhengerne sine. Foto: NTB scanpix / Adriano Machado

Selv har han tviholdt på at det hele er overdrevet, og flere ganger kalt viruset “en liten forkjølelse”. Bolsonaro er en svoren tilhenger av Trump, og har i likhet med den amerikanske presidenten truet med å melde Brasil ut av WHO hvis de ikke slutter å oppføre seg som en «politisk organisasjon», skriver nyhetsbyrået Reuters.

Brasil har nå nesten 83 000 døde som følge av koronaepidemien. Etter at Bolsonaro selv ble smittet har han begynt å bruke munnbind. 17. juli meldte WHO at koronautbruddet i landet ser ut til å flate ut.

Om epidemien faktisk vil roe seg, kommer imidlertid an på hvordan myndighetene agerer nå: ifølge WHOs krisesjef Michael Ryan er det ingen garanti for at smitten vil falle av seg selv, og det vil kreve at brasilianske myndigheter setter til verks strenge tiltak mot smittespredning.

India

India er per nå verdens tredje hardest rammede land av korona. Etter at statsminister Narendra Modi gjenåpnet landet i slutten av juni, har India sett en voldsom oppsving i koronatilfeller: nå er 1,2 millioner smittet og nesten 30.000 mennesker døde.

Trolig har hver fjerde innbygger i hovedstaden New Delhi vært koronasmittet, ifølge nye tall onsdag. Som følge av oppblussingen har det blitt gjort flere lokale og regionale tiltak for å begrense epidemien de siste ukene.

Blant annet er det innført en to ukers lang nedstenging i den nordlige delstaten Bihar, som har en befolkning på 125 millioner mennesker. Til tross for dette sprer smitten seg stadig raskere.

(Saken fortsetter under bildet.)

Nesten en av fire i New Delhi har trolig vært koronasmittet. Foto: NTB scanpix / Sajjad Hussain

Det som gjør epidemien særlig krevende å håndtere, er at India er enormt folkerikt og tett befolket. Samtidig har de store ansamlinger av folk som lever i slummen og i kummerlige forhold, der det er svært begrenset tilgang på vann- og sanitærtjenester. Dette gjør kravene om streng håndhygiene i praksis umulig.

Dagsavisen har tidligere skrevet om de sosiale og økonomiske konsekvensene den indiske befolkningen møter som følge av korona. Krisen har ført til «den største folkevandringen man har sett i nyere tid», der millioner av indere har sett seg nødt til å flykte fra byene tilbake til sine hjemstater for å berge seg økonomisk.

Sør-Afrika

Sør-Afrika står for nesten halvparten av de påviste smittetilfellene på det afrikanske kontinentet, 395.000. Landet har til nå nærmere 6000 dødsfall. Det som imidlertid bekymrer er den stadig stigende kurven av smittetilfeller - den siste uka har det vært en økning på rundt 30 prosent påviste tilfeller.

Som Dagsavisen har skrevet om tidligere, gikk sørafrikanske myndigheter tidlig inn med kraftfulle tiltak og hadde svært strenge restriksjoner allerede fra mars. Blant tiltakene var forbud mot salg av alkohol og tobakk.

Siden mai har president Cyril Ramaphosa lettet på tiltakene. 13. juli så han seg imidlertid nødt til å gjeninnføre portforbud og forbud mot salg av alkohol. Dette skjer etter at akuttinnleggelsene økte med 60 prosent etter at alkoholforbudet ble opphevet. I realiteten har en stor pasientgruppe med fylleskader tatt sykehusplassene fra koronapasientene, melder NTB.

Myndighetene i landet anslår at alkoholforbudet kan frigjøre opptil 50.000 sykehussenger de neste åtte ukene.

(Saken fortsetter under bildet.)

En mann deltar på demonstrasjon mot alkohol- og tobakksforbudet i Sør-Afrika. Foto: NTB scanpix / Nardus Engelbrecht

Spania

Sammen med Italia var Spania blant landene i Europa der smittetallene tidlig i vår steg raskt. I skrivende stund er over 267.000 mennesker bekreftet smittet i Spania, og det er registrert over 28.000 dødsfall, skriver avisa El Pais. Strenge restriksjoner ble innført i mars, og nye daglige bekreftede tilfeller falt særlig i juni.

Den siste tida har imidlertid smittetallene igjen steget i flere spanske regioner, særlig i Aragón og Catalonia i nord. Katalanske myndigheter oppfordret forrige uke folk til å bli hjemme, og politiet stengte tilgangen til flere av Barcelonas strender, ifølge NTB.

(Saken fortsetter under bildet.)

En mann med ansiktsmaske i Barcelona 21. juli. Foto: Nacho Doce/NTB scanpix

Smittetallene har så langt vært lave i andre deler av landet, men fredag endrer trolig norske helsemyndigheter Spanias koronastatus fra grønn til rød.

Helsedirektoratet sendte tirsdag en tekstmelding til nordmenn i Spania om at landet trolig blir «rødt» fredag, ifølge Aftenposten. Det betyr i så fall en gjeninnføring av krav om karantene ved innreise til Norge fra Spania.

Kommunikasjonsrådgiver Alexandra R. Tufteland i Helse og omsorgsdepartementet har bekreftet overfor avisa at reisende som ankommer Norge før klokka 24 fredag kveld, slipper karantene. For dem som kommer etter det, vil en karantene på ti dager vente, selv hvis Spanias status endres til grønn i løpet av de dagene.

Bolivia

I Brasils naboland Bolivia hersker det nå tvil om det vil være mulig å gjennomføre det planlagte valget i september, skriver The Guardian. Det skyldes en økning i koronarelaterte dødsfall den siste tida. Bare i løpet av fem dager har politiet funnet 420 lik i gater, hjem og kjøretøyer i hovedstaden La Paz og storbyen Santa Cruz, opplyste myndighetene tirsdag. De antar at mellom 80 og 90 prosent av de døde var korona-smittet.

Ifølge offisielle tall har Bolivia rundt 2300 koronarelaterte dødsfall, men det reelle tallet er antatt å være høyere.

Helsearbeidere hjelper mennesker som er antatt smittet med korona i La paz. Foto: Juan Karita/NTB scanpix

Politisk uro har preget Bolivia det siste året, og i november ble tidligere president Evo Morales presset til å gå av.

Landet hadde da vært gjennom flere uker med demonstrasjoner etter presidentvalget 20. oktober. Morales omtalte det hele som et kupp, noe opposisjonen avviste. Høyreorienterte Jeanine Añez overtok som midlertidig president, og 3. mai skulle det holdes nyvalg. En komite, som hovedsakelig består av leger, råder nå myndighetene til å utsette valget nok en gang for å hindre spredningen av koronaviruset.

Valgkommisjonen har så langt ikke kommentert komiteens råd, men seks av åtte partier har så langt sagt at de støtter en utsettelse. Morales’ MAS-parti ønsker på sin side at valget skal gå som planlagt.

De siste to månedene har tallet på bekreftede smittetilfeller i Bolivia økt fra 5000 til over 60.000, ifølge NTB.

