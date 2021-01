På spørsmål om Trump-omfavnelser fra Tybring-Gjedde «har vært Frps utenrikspolitikk», svarer hun kontant:

– Nei, det har det ikke vært.

Siv Jensen er krystallklar i sin kritikk mot USAs president Donald Trump og kaller hans oppførsel de siste dagene for uverdig.

– Trump må bære veldig mye av ansvaret for at dette skjedde. Han har åpenbart oppildnet til de voldelige opptøyene, sier hun til TV 2.

Jensen er også klar på at hun ikke er begeistret for at sentrale politikere i partiet har omfavnet Trump, eller for fredsprisnominasjoner og andre uttalelser.

Spesielt gjelder dette noen av uttalelsene til Tybring-Gjedde.

– Han snakker på vegne av partiet når han følger partiets linje og politikk. Når det er fortolkninger av hva som skjer i det amerikanske valget har nok ikke det vært helt i tråd med det partiets linje har vært, sier hun.

Jensen sier også at nettopp uttalelser om Trump var en årsakene til at Oslo Frps fylkesleder Geir Ugland Jacobsen endte opp med å bli ekskludert fra partiet.

– Det er jo sånn at tidligere fylkesleder i Oslo kom med noen uttalelser om Trump som vi opplevde som helt hårreisende, og var en av årsakene til at vi iverksatte prosesser i Oslo, sier hun.

