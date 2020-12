Fremskrittspartiet har aldri vært som andre norske partier. Det har vært mye bråk og intern strid helt siden partiet ble til. Den mangeårige partilederen Carl I. Hagen slo brutalt ned sine motstandere. Enten var man med Hagen eller så var man mot ham.

De som var mot, fikk beskjed om å finne seg noe annet å gjøre. Gikk de ikke frivillig, ble de ekskludert.

Den hardhendte styringsformen ble foreløpig avviklet da Siv Jensen overtok tronen etter Carl I. Hagen. Målet hennes var å gjøre partiet stuerent for regjeringsdeltakelse. Hun nådde målet, men i januar var det slutt. Mørkeblå krefter i partiet presset på for en tydeligere og mer aggressiv høyrepolitikk.

Siv Jensen ga etter for presset og tok partiet ut av regjeringen. Det var en grov taktisk tabbe. Partiet har tapt og ikke vunnet velgere på å bryte med Solberg-regjeringen.

Mangel på politisk suksess har gitt de mørkeblå, eller nasjonalkonservative som de kaller seg, mer vann på mølla. Episentret for misnøyen i Frp, Oslo Frp som er Siv Jensens lokallag, har for lengst heist opprørsfanen. Lenge lot partileder Siv Jensen dem få være i fred.

Men da fanebærer, fylkesleder Geir Ugland Jacobsen, stilte spørsmål om Siv Jensens stilling, rant det over for partilederen.

I ren stalinistisk stil sparket hun med støtte i sentralstyret denne uka fylkeslederen, partistyret og valgkomiteen i Oslo Frp. Et mer velregissert og nådeløst kupp har vi ikke hatt i et politisk parti i nyere tid. Det politiske Norge reagerer.

Ikke i sympati med Ugland Jacobsen og den politikken han står for. Det reageres fordi Frp, som for ikke lenge siden var et regjeringsparti, hogger hodet av den demokratisk valgte ledelsen i fylkespartiet.

Det sies at begrunnelsen for eksklusjonen ikke er politisk, men organisatorisk. Det er det ingen som tror på. Her lukter det politisk maktkamp lang vei. Selv Carl I. Hagen er sjokkert.

Siv Jensens fortrolige, Ketil Solvik-Olsen, har fått jobben med å rydde opp. Solvik-Olsens metode er å snakke med folk i partiet. Spørsmålet er om noen i Oslo-partiet har noe usnakket med ham.

Solvik-Olsen har ikke samme autoritet som før. Han er ikke lenger en kommende stjerne i Frp. Han sa nei til stortingsplass og er derfor trolig på vei ut av Fremskrittspartiet som sentral person. Solvik-Olsen har fått tildelt en håpløs oppgave. Det er naivt å tro at Oslo-partiets problem lar seg løse gjennom dialog.

Hvis Carl I. Hagen og Christian Tybring-Gjedde tar opp kampen, får ryddegjengen alvorlige problemer. De to er nemlig politisk på linje med den avsatte fylkeslederen. Aldri i verden om Hagen og Tybring-Gjedde ville finne seg i å bli påsatt munnkurv av den sentrale partiledelsen. I deres Frp skal det være takhøyde og ikke så lavt under taket at de må krype.

Nestleder i ryddegjengen er Per-Willy Amundsen. Han er ikke mest kjent for å kunne rydde opp. Han er kjent for å rote det til. Sannsynligheten er stor for at ryddingen kan ende med at fylkeslaget i Oslo i praksis opphører å fungere, slik som i Bergen.

Frp vil slite i valgkampen hvis det ikke har solide bein å stå på i landets to største byer. Det er i de store byene flertallet av velgerne bor. Siv Jensen og sentralstyret kan ha påført Frp et banesår ved å kuppe Oslo-partiet.

Ledelsen gambler med at utrenskningen vil gjøre partiet mer fristende for velgerne. Men sjansen er minst like stor for at Frp-velgere i Oslo etter dette vil føle seg hjemløse. Enkelte vil sette seg på gjerdet, mens andre vil flykte til Høyre og Sp.

Geir Ugland flørter med tanken på om ikke Sp kan bli hans nye hjem. I Dagsavisen torsdag stilte han spørsmålet om kanskje Senterpartiet har større takhøyde enn Frp.

Han er ikke alene om å tenke slik. Meningsmålingene viser at det for tida strømmer en masse Frp-velgere over til Sp. Trygve Slagsvold Vedum tar imot. Sp får nå velgere fra nesten alle partier. Det forklarer hvorfor Sp har vokst seg stort.

Større blir det hvis Frp sprekker på oppløpssiden fram mot valget.