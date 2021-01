– Her må man skille snørr og barter. Fredsprisnominasjonen var isolert for fredsavtalen han fikk til i Midtøsten. Men det han har vist i etterkant av valgnederlaget, mener jeg viser en mental ubalanse. Dette er ikke tidspunktet for å få fredsprisen, og han får den ikke heller, sier Christian Tybring-Gjedde til TV 2.

Onsdag ettermiddag tok en rekke Trump-tilhengere seg inn i kongressbygningen i USA. Donald Trump har blitt beskyldt for å oppildne sine tilhengere etter at han nektet å godta valgresultatet i november og kom med påstander om valgjuks.

Tybring-Gjedde nominerte Donald Trump til Nobels fredspris i september i fjor for hans bidrag til å få på plass fredsavtalen mellom Israel og Emiratene.

– Han har gjort mer for å skape fred mellom nasjoner enn de fleste andre fredsprisvinnere, sa Tybring-Gjedde til den amerikanske nyhetskanalen Fox News.

Christian Tybring-Gjedde mener i dag at fredsprisnominasjonen må bedømmes på begrunnelsen han oppga den gang. Han påpeker at det har vært arbeidet i flere tiår med å få til en fredsavtale i Midtøsten, og han mener Trump nå har nådd mye lenger enn det noen har klart tidligere.

– Det står det respekt av. Midtøsten-avtalen er ikke en mindre bragd i dag, men en fredspris nå ville stått i grell kontrast, sier han.

Tybring-Gjedde nominerte også Donald Trump til fredsprisen i 2018 for tilnærmingen til Nord-Korea.

