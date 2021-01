Partimåling januar 2021: Bunnotering for Ap: – Utrolig hvordan partiet sliter, sier valgforsker

Av: Helge Rønning Birkelund / Frifagbevegelse

Siden september i 2020 har Arbeiderpartiet ligget stabilt mellom 19 og 22 prosent på målingene som Opinion utfører for FriFagbevegelse, Dagsavisen og ANB (Avisenes Nyhetsbyrå).

Denne måneden når Arbeiderpartiet imidlertid bunnen med «bare» 19 prosent, en tilbakegang på 2,7 prosent.

Det er den laveste oppslutningen partiet har hatt noensinne siden Opinion startet målingene i februar 2007. Arbeiderpartiet har knapt ligget så lavt i oppslutning siden begynnelsen av 1900-tallet. Bare ved to stortingsvalg har partiet fått mindre enn 20 prosent oppslutning – i 1906 (15,9 prosent) og 1924 (18,4 prosent).

Også på begynnelsen av 2000-tallet var oppslutningen nesten så lav.

Mister til gjerdet

Arbeiderpartiet mister hovedsakelig velgere til gjerdet og til Senterpartiet. De som sitter på gjerdet stemte på partiet ved siste valg, men har ikke bestemt seg for hvilket parti de skal stemme på til høsten.

Da Ap-leder Jonas Gahr Støre samlet partiets toppkandidater til kick-off sist lørdag, innrømmet han at situasjonen er kjip.

Nestleder Bjørnar Skjæran innrømmer at dette er ingen god måling.

– Men de varierer litt for tiden. Når vi har tapt så mye tillit som vi har, tar det tid å få den tilbake. Derfor har vi en stor jobb å gjøre framover. Likevel viser målingen et klart flertall for en regjering bestående av Ap, Sp og SV. Det er en tydelig marsjorde som vi tar på alvor, sier Bjørnar Skjæran til FriFagbevegelse.

– Vi må jobbe hardt for å vise fram den jobben vi gjør for å hjelpe vanlige arbeidsfolk og bedrifter gjennom krisen. Og vise fram vår plan for gjenreisning etter krisen, legger han til.

Bortsett fra den store økningen til Høyre er det politiske bildet imidlertid rimelig stabilt. Det har vært rødgrønt flertall lenge, og det ser ikke ut til å avta. Og vi har plutselig tre store partier i landet – ikke to som før.

Ekstremt lav oppslutning

– Det er virkelig krise for Arbeiderpartiet. Det er utrolig hvordan partiet sliter med mange målinger på rad på et lavt nivå, sier valgforsker Johannes Bergh ved Institutt for samfunnsforskning til FriFagbevegelse.

– Oppslutningen partiet har nå er ekstremt lav. Ap lå også lavt på begynnelsen av 2000-tallet, men det var etter å ha vært i posisjon. At partiet sliter slik i opposisjon, fremstår som en enda større krise, legger han til.

Bergh mener Arbeiderpartiet har kommet helt i skyggen av Senterpartiets sentraliseringskritikk.

– Hvis partiet i det hele tatt skal reise seg må det tas utgangspunkt i at partiet har troverdighet på en del saksområder. Partiet må få økt fokus på sine egne kjernesaker og vinne tilbake sine kjernevelgere. Som blant annet er fagforeningsfolk, mener Bergh.

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen – som er på toppen blant fagforeningsfolkene – mener ingen kan være fornøyd med dette nivået.

– Folk vil ha en annen samfunnsretning. Det har lenge vært helt tydelig. Denne målingen bekrefter det. Det er en reaksjon på at forskjellene vokser med høyreregjeringens politikk, sier LO-lederen til FriFagbevegelse.

– Ingen kan være fornøyd med dette nivået. Ambisjonene er langt større. Vårt mål er at Arbeiderpartiet skal bli det største partiet, og at vi kan bytte ut dagens høyreregjering. Jonas er vår kandidat til å lede en Ap-ledet rødgrønn regjering, sier han til FriFagbevegelse.

Om lederdebatten som har preget media den siste uken, har mannen som etter all sannsynlighet skal lede partiets valgkomité på landsmøte til våren, følgende kommentar:

– Vi står oss nå på å bruke all vår kraft og energi utad. På løsninger for dem som nå står uten jobb i en svært usikker tid, og på forskjellene som øker mellom folk og i landet. Partiets politikk og strategi er ikke noe enkeltpersonforetak. Det er en samlet ledelse som står bak den og som er enstemmig valgt på landsmøtet. Politikken er forankret i både sentralstyret og landsstyret. Vi har derfor et felles ansvar for å løfte oss igjen, sier Hans-Christian Gabrielsen.

– Hyggelig, sier Erna

For sjette måned på rad er Høyre landets største parti, denne gang med en oppslutning på 26,9 prosent. Det er en stor framgang, på 4,0 prosentpoeng.

Fra august til oktober i fjor lå også statsminister Erna Solbergs parti på dette nivået. Korona-effekten er med andre ord tilbake.

Statsminister Erna Solberg synes selv det er hyggelig med gode målinger, men poengterer at det viktigste nå er å håndtere koronasmitten slik at vi kan ta hverdagen tilbake.

– Jeg ser fram til en spennende valgkamp hvor Høyre skal snakke om hvordan vi kan skape flere jobber og gi barna våre en god skole. Nå må de fire partiene (Høyre, Frp, Venstre og KrF, red.anm.) brette opp ermene og finne gode løsninger sammen. Det er fullt mulig med flertall ved valget, sier Erna Solberg til FriFagbevegelse.

Forrige måned jublet Trygve Slagsvold Vedum får en rekordmåling med positivt fortegn for Senterpartiet, med en oppslutning på 22,1 prosent. I januar går Senterpartiet tilbake med 2,0 prosentpoeng, men det er likevel femte gang siden november 2019 at partiet ser 20-tallet på Opinions målinger.

– Vi har vært veldig tydelig på at vi ønsker et Norge med små forskjeller. Det viktigste er å sørge for at folk har trygghet rundt jobben sin og at folk er i arbeid, sier Trygve Slagsvold Vedum til FriFagbevegelse.

I tillegg ligger SV fjellstøtt på et høyt nivå – nå tett i ryggen på Fremskrittspartiet, som har en liten tilbakegang.

Siv Jensen har derfor grunn til bekymring. Fremskrittspartiet mister oppslutning for tredje måling på rad og måles til under 10 prosent – 9,8 %.

Kun halvparten av dem som sier de stemte på partiet i 2017 sier at de ville gjort det samme hvis det var stortingsvalg i morgen. Det er på nivå med lojaliteten til KrF og MDG denne måneden.

Venstre har den klart lavest velgerlojaliteten også denne gang.

Rødt får en viktig opptur og er det eneste av småpartiene som ligger over sperregrensen. Venstre sliter fortsatt på 2-tallet, mens KrF ligger på stedet hvil. Men det er verdt å merke seg at såkalte Andre får et løft med 1,1 prosent. Det kan ha sammenheng med at Sentrum stiller lister ved stortingsvalget til høsten. Valgforsker Johannes Bergh utelukker ikke at den teorien kan stemme.