Mange i Frp vil bytte ut Venstre og KrF med Senterpartiet

I undersøkelsen, som Nettavisen står bak, svarer 73,7 prosent av de tillits- og folkevalgte i Frp at de kan tenke seg å bytte ut samarbeidspartiene KrF og Venstre til fordel for Senterpartiet. 14,3 prosent svarer nei, mens 12 prosent svarer at de ikke vet.

– Frp og Sp er de to partiene som står nærmest hverandre i norsk politikk, og burde absolutt kunne regjere sammen, sier Sandnes-varaordfører Pål Morten Borgli.

Blant dem som sier nei til Sp, er Frps energipolitiske talsperson Terje Halleland.

– Hver dag kunne jeg tenkt meg å bytte ut Venstre og KrF. Men ikke med Senterpartiet, sier han til Nettavisen.

Han begrunner det med at Sp allerede har erklært at de ønsker et rødgrønt samarbeid inn mot valget i 2021.