Korona-unntaket fra fraværsgrensen på videregående videreføres

Dermed forlenges ordningen som har vært under koronapandemien, med at elever ikke trenger å skaffe legeerklæring når de er syke.

– Nå er det viktig at elever som har symptomer, holder seg hjemme, så de ikke sprer smitte. Det samme gjelder for elever som har blitt utsatt for smitte, og derfor skal være i karantene. Derfor foreslår vi å endre fraværsreglene i en periode, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).

I mars ble det innført midlertidige endringer i fraværsgrensen på grunn av koronasituasjonen. Mandag var første dag i det nye skoleåret for elever over hele landet, og da var de gamle fraværsreglene tilbake.

I en rapport publisert forrige uke skrev Folkehelseinstituttet (FHI) at de var bekymret for at videregåendeelever ville dra på skolen til tross for symptomer på sykdom. De ba regjeringen vurdere regelverket på nytt, noe kunnskapsministeren sa hun skulle gjøre.

Forslaget som er lagt fram nå, går ut på at elever i videregående skole som har fravær grunnet helsen sin, kan bruke egenmelding. De som er yngre enn 18 år, må ha bekreftelse fra foresatte.

