Saken er oppdatert

Tirsdagens møte var det sjette forsøket på å bli enige om en ny, revidert Oslopakke 3-avtale etter forhandlingsbruddet i april.

– Vi har avtalt et nytt møte 16. juni, sier Anette Solli, gruppelder for Høyre i Viken, til NTB. Hun understreker at hun ikke har noen forhåpninger om at partene blir enige da heller.

– Sånn som det ser ut nå, er MDG og byrådet fast bestemt på å få utbyggingen av E18 ut av avtalen. Det er ikke vi med på, sier Solli.

Oslo og Viken har forhandlet om pakken siden januar. Nye takster og prioriteringsrekkefølgen for prosjekter har vært sentrale punkter. Forhandlingene har også handlet om hvorvidt man skal godta regjeringens bomringavtale.

Daværende samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) ga grønt lys for utbyggingen av E18-strekningen på drøyt fire kilometer i desember. Men i april brøt hans etterfølger Hareide forhandlingene fra statens side fordi Oslo og Viken ikke greide å bli enige om regjeringens opplegg. (NTB)

