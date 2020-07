Drapet i Askim: Siktet mann var i område

Sist oppdatert søndag 15.40

De to mennene på 49 og 32 år ble pågrepet lørdag ettermiddag og siktet for drap eller medvirkning til drap på 43 år gamle Christian Halvorsen.

Den 49 år gamle mannen ble avhørt lørdag kveld. Han avga da en lengre forklaring, opplyser mannens forsvarer, advokat Tor Fagermo Sæter.

– Han nekter straffskyld. Han har ingenting med den straffbare handlingen å gjøre, sier Sæter til NTB.

– Men han har forståelse for at han blir hentet inn, på grunn av nærhet til tid og sted for den straffbare handlingen, legger advokaten til.

Forsvareren sier 49-åringen foreløpig ikke har tatt stilling til spørsmålet om varetekt.

Fengslingsmøte mandag

Den 32 år gamle mannen gjennomførte et flere timer langt avhør søndag formiddag. Også han nekter straffskyld for forholdet.

– Slik jeg ser det, så har han gitt en plausibel forklaring på sin rolle i saken. Så jeg mener han bør løslates, sier forsvareren hans, advokat John Arild Aasen, til NTB.

Det er ventet at de to mennene vil bli framstilt for varetektsfengsling i Follo tingrett mandag.

De siktede beskrives som kjenninger av politiet og er begge tidligere straffedømt.

Aasen sier om den 32 år gamle mannen at han er en bekjent av drapsofferet, men ikke noe mer enn det. De tidligere dommene mot 32-åringen gjelder i det vesentlige vinningskriminalitet, ifølge advokaten.

– Det er ikke noe i nærheten av det han er siktet for nå, sier han.

Væpnet aksjon

Selve pågripelsen foregikk ifølge politiet uten dramatikk. Men politiet hadde bevæpnet seg og fikk støtte fra beredskapstroppen i Oslo, melder Aftenposten.

Mennene ble pågrepet på to forskjellige steder i Øst politidistrikt.

Halvorsen ble funnet død utenfor en bolig i Askim forrige søndag. Den foreløpige obduksjonsrapporten viser at han døde av skuddskader.

Ordknappe

Politietterforskerne har vært ordknappe om saken og vil inntil videre ikke kommentere mulige motiver for drapet. Politiet har heller ikke ønsket å svare på hvilken relasjon de to siktede har hatt til Halvorsen, og politiet har ikke kommentert om drapsvåpenet er funnet.

– Jeg kan av hensyn til etterforskningen ikke si noe mer om siktelsen utover å bekrefte at to menn er pågrepet i saken, sa politiinspektør Agnes Beate Hemiø til NTB lørdag ettermiddag.

– Men vi har kommet dit at vi mener vi kan gå til pågripelse. I det ligger det at vi mener det er skjellig grunn til mistanke, forklarte hun.

Ifølge Hemiø gjenstår en rekke etterforskningsskritt. Blant annet fortsetter de tekniske undersøkelsene av avdødes bolig, og politiet gjennomgår tips og beslag.