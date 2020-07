Mann i 60-årene pågrepet etter bombetrussel mot tog

Bane Nor fikk melding rundt klokka 12.45 lørdag om at det var funnet en skriftlig bombetrussel. Politiet ble umiddelbart kontaktet, opplyste pressevakt Harry Korslund i Bane Nor til NTB.

Toget ble evakuert, og togtrafikken ble stanset, men faren ble raskt avblåst.

Les også: Ruter snur: Gjeninnfører automatisk åpning av dører i kollektivtrafikken

Klokken 08.36 Søndag melder politiet på Twitter at de i forbindelse med bombetrusselen pågrep en mann i 60-årene.

«Vedkommende var passasjer på toget. Saken er oppklart», skriver politiet i Oslo på Twitter.

De ønsker ikke kommentere saken ytterligere.