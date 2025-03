Kjerkol mener Ap må ta EU-debatten nå

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Den avtroppende fylkeslederen for Ap i Trøndelag holdt lørdag sin siste årsmøtetale på fylkeslagets årsmøte. I høst forsvinner hun ut av politikken.

– Vi må vi tørre å ta debatten om EU. I en langsiktig krigssituasjon vil vi være helt avhengig av en rekke varer og støttefunksjoner som legemidler tilgang på vaksiner. Dette vil vi verken ha forhandlingstyngde, kapasitet eller kompetanse til på egen hånd, sa Kjerkol, ifølge Trønder-Avisa.

Den tidligere helseministeren fortalte at hun har førstehånds kjennskap til hva EU betyr på helseområdet.

– Uten EU som forhandler vil ikke Norge få tak i vaksiner hvis en ny pandemi treffer.

Ifølge Kjerkol er ikke EU lenger så positiv til at Norge ikke er med i det store fellesskapet. Mange av EU-landene ønsker heller ikke at Norge skal få ta del i de kollektive løsningene som EU arbeider for.

– Dette er en risiko som ikke dekkes opp av den viktige EØS-avtalen, sa hun til fylkesårsmøtet.

