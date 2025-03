Oslo Ap vil ha Norge inn i EU. Men ikke før «tiden er inne»

Flere lokallag hadde EU på agendaen under Oslo Arbeiderpartis årsmøte, og gikk inn for at Norge skulle søke om medlemskap nå.

Forslaget som ble fremmet, var:

Oslo Arbeiderparti ønsker at Norge skal ha de samme demokratiske rettighetene og påvirkningsmulighetene som resten av EU-landene, og vil at Norge søker fullt medlemskap i EU.

Det ble så jevnt som det nært kan bli, med 91 stemmer for. Årsmøtet landet likevel, med 95 stemmer, for dette forslaget:

Derfor mener Oslo Arbeiderparti at Norge i utgangspunktet er tjent med å være medlemmer av EU når tiden er inne for det.

Knapt flertall

Gjenvalgt leder av Oslo Ap, Frode Jacobsen sier at mange ser på disse forslagene som ganske identiske.

– Min oppsummering er derfor at Oslo Arbeiderpartiet mener det beste for Norge er at vi blir medlem av EU, sier han.

– Uttalelsen vi har vedtatt bygger oppunder at Norge må samarbeide mer og tettere med Europa. Norge må ha et tettere samarbeid med våre nærmeste venner og partnere. Dette alvoret tok årsmøtet til seg. Spørsmålet er bare når vi skal søke om EU-medlemskap. Nå eller når «tiden er inne». Det viktigste for Norge nå er å skape trygghet med tanke på handel, demokratiet og vår sikkerhet, sier han.

Han mener at selv om en EU-søknad er uaktuelt akkurat i dag, kan ting skje raskt.

– Mange i Ap er mot EU av forskjellige grunner, og de argumentene skal man lytte til. Men situasjonen er annerledes enn tidligere, og selv om ordlyden er litt forskjellig, så er årsmøtet enstemmig på at Norge må inn i EU, før eller senere. I dag er vi gjennom EØS-avtalen og andre avtaler direkte påvirket av hva EU bestemmer. Så det er mer sannsynlig at Norge blir medlem, enn det var tidligere sier Jacobsen, som ikke vil si hvilket forslag han selv stemte for.

– Men jeg står godt inne for det Oslo Ap har vedtatt, at Norge bør bli medlem av EU, og at Norge må føre en mer aktiv Europa-politikk, sier Jacobsen.

Tror uansett ikke EU har tid

Han tror ikke, med dagens situasjon i Ukraina, at tiden er inne for en EU-søknad nå.

– Jeg tror nok ikke EU har kapasitet til å behandle en EU-søknad nå, og Norge har også nok å ta tak i for å håndtere den akutte krisen. Vi må også se an hvordan folkeopinionen endrer seg. Inntrykket er at folk snakker annerledes om EU nå, enn for kort tid siden, sier Jacobsen.

– Må det en folkeavstemning til, slik det var i 1972 og i 1994 til, for å søke om medlemskap?

– Jeg tror det er usannsynlig med EU-medlemskap uten en folkeavstemning. Men hvis et samlet Storting går inn for det, kan man kanskje gjøre det uten. Finland og Sverige meldte seg inn i NATO uten å ha en folkeavstemning, sier Frode Jacobsen.

– Understreker alvoret

Stortingsrepresentant Trine Lise Sundnes ledet komiteen som fremmet det opprinnelige forslaget.

– Begge alternativene er jo ja-vedtak. Det som vant igjennom var en litt mykere tilnærming, som likevel understreker alvoret i situasjonen vi er inne i. Så blir det litt semantikk, når folk spør «og når er tiden for det?», sier hun, og fortsetter:

– Sånn som situasjonen har vært de siste par ukene, kan jo det være når som helst. Det vedtaket bærer preg av, er at vi er beredt, og Oslo Ap er tydelige på at vi mener Norge er best tjent med å være EU-medlemmer.

Uavhengig av formuleringen av når en innmelding vil være aktuelt, mener Sundnes det uansett er full enighet om fremgangsmåten videre.

– Det vi er enige om alle sammen er at vi nå må bruke tida godt, både til å jobbe for at vi kommer best mulig ut av det som nå tegner seg som en eskalerende handelskrig. Det betyr at vi nå både må kartlegge alle tenkelige og utenkelige muligheter og sårbarheter. Og det er klart at for Norges 600.000 eksportretta arbeidsplasser, må vi gjøre alt i vår makt for å søre for å hegne om norske interesser, i den tida vi går inn i.

– Så smertegrensa deres er lenger fremme?

– Vedtaket som ble gjort på lørdag er en litt mykere versjon av denne «innmelding nå!». Jeg tenker at det er fornuftig, også når vi vet hvor harde fronter det var i 1994. Vi har levd godt med EØS-avtalen, men samtidig mener vi det nå er viktig å sikre en opplyst debatt om EU-samarbeidet vårt. Og, at Oslo Ap vil være aktive forsvarere av dette samarbeidet. Vi må jobbe tettere sammen for løsninger som skaper fred, sikkerhet og demokrati for Norge, og resten av Europa, sier hun.

Vil ha innestemme

Sundnes er opptatt av at når folk nå føler usikkerhet rundt den sikkerhetspolitiske situasjonen, må diskusjonene rundt EU-medlemskap føres med innestemme.

– Istedenfor å hoppe ned i skyttergravene, som vi erfarte i forkant av 1994. Ingen vil dit. Vi må sette Europa-samarbeidet inn i en kontekst som ikke handler om den gang, men om situasjonen akkurat nå og framover. Både sikkerhetspolitisk, geopolitisk, økonomisk og demokratisk.

