Regjeringen bryter løfte til SV – utsetter forbud mot bygging i myr

Av Marius Helge Larsen/NTB

– Nå ligger det ikke an til at vi får vedtatt dette før valget. Det er helt hårreisende. Jeg er voldsomt skuffet over både Arbeiderpartiet og Senterpartiet i denne saken, sier stortingsrepresentant Lars Haltbrekken i SV til NTB.

SV kjemper for å stanse nedbyggingen av myr, og trodde de hadde nådd en viktig milepæl da den daværende Ap-Sp-regjeringen i budsjettforliket for 2023 lovet å «legge fram et forslag for forbud mot nedbygging av myr til utbyggingsformål i løpet av 2023».

Men forbudet har latt vente på seg.

Derfor ble regjeringen og SV i fjor høst på nytt enige om at regjeringen skulle komme til Stortinget med et lovforslag som skulle behandles våren 2025.

Nå sier imidlertid klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap) i et svar til Stortinget at dette ryker.

– For dårlig

Miljøministeren vil utrede forbudet på nytt, og sende ut et nytt lovforslag på høring tidligst før sommeren. Med tre måneders høring, betyr det at forbudet ikke blir vedtatt før stortingsvalget til høsten.

– Vi har jobbet hardt med å sikre sårbar natur mot ødeleggelse, men regjeringen har trenert hele prosessen. Det er for dårlig, konstaterer Haltbrekken.

Han mener at hvis regjeringen hadde tatt natur- og klimakrisen på alvor, ville de ha innført forbudet for lenge siden.

– Mens regjeringen somler, ødelegges verdifulle myrområder av hyttefelt og veier. Utslippene av klimagasser øker og naturen lider. Det haster med å få på plass et forbud mot å ødelegge på myrområder, sier han.

Sabima: – Ingen flere myrer å miste

En annen som har fulgt saken tett er generalsekretær Einar Wilhelmsen i miljøorganisasjonen Sabima. Han er også veldig skuffet.

– Byggeforbud på myr er ikke kontroversielt, og det haster! Bjelland Eriksen har ved flere anledninger sagt at det skal bli forbudt å bygge på myr. Hvis man skal ha tillit til ministeren må han ta grep som sikrer at det skjer nå, ikke etter at han har gått av, sier han.

Sabima forventer at miljøministeren i det minste sier nei til alle nye søknader om å bygge ned myr inntil et byggeforbud trer i kraft.

– Myrene våre er mange tusen år gamle, men kan ødelegges i løpet av noen dager. Norske myrer lagrer karbon tilsvarende vårt samlede utslipp av klimagasser i 70 år. Minst en tredel av myrene under tregrensa er allerede ødelagt. Vi har ingen flere myrer å miste, sier Wilhelmsen.

Bjelland Eriksen: – Helt nødvendig

Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap) sier at han også synes det er synd at saken utsettes, men at det er helt nødvendig for å få et forbud som kan stå seg over tid.

– Det er avgjørende at vi får på plass et forbud som faktisk vil fungere. I utredningen vi har mottatt fra Miljødirektoratet mangler det en kobling mellom naturmangfoldloven og plan- og bygningsloven. Dersom det forslaget hadde blitt vedtatt, ville det kunne føre til at det blir innvilget søknader i strid med intensjonen bak forbudet, sier han til NTB.

Bjelland Eriksen er også enig i at det haster.

– Nå skal vi raskt utrede hvordan en slik kobling kan se ut, slik at vi unngår et uklart og uthulet regelverk. Men det betyr også at det tar noe lengre tid før et regelverk kan sendes på høring, sier han.

