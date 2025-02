– Tunge elbiler ødelegger veiene i Oslo

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Veislitasjen øker fordi kjøretøyparken består av langt tyngre kjøretøy enn tidligere, skriver etatsdirektør Gerd Robsahm Kjørven i årsberetningen for 2024. Det melder Vårt Oslo.

Vedlikeholdsetterslepet på kommunale veier øker raskere enn det kommunen klarer å reparere. I 2021 viste en rapport fra Multiconsult at tilstanden på veinettet hadde forverret seg år for år siden 2009. Da ble det anslått at 28 prosent av veiene trengte oppgradering.

Det borgerlige bystyreflertallet har vedtatt en opptrappingsplan for vedlikehold, men Frp har etterlyst konkret handling. I november svarte samferdselsbyråd Marit Kristine Vea (V) at byrådet ville legge fram en sak innen utgangen av 2024. Men foreløpig er det ikke offentliggjort noen opptrappingsplan fra byrådet.

Foreløpig finnes ingen oppdaterte tall for vedlikeholdsetterslepet, men i 2021 ble det anslått til 750 millioner kroner. En ny kartlegging skal starte høsten 2024.