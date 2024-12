Wolasmal og avisen The Barents Observer får Sønstebyprisen

– Fra helt forskjellige konfliktområder har de dokumentert og rapportert på en måte som fremmer informasjonsfriheten. Slik er årets prisvinnere modige forsvarere av grunnleggende verdier i vårt demokrati, helt i Gunnar Sønstebys ånd, skriver Sønstebyfondet i en pressemelding.

I meldingen heter det at det i en tid som preges av krise og krig, er faktabasert journalistikk, uavhengig informasjon og tilstedeværende rapportører avgjørende for at vi skal forstå konfliktene som utspiller seg på verdensscenen.

– Årets prisvinnere, NRKs Yama Wolasmal og avisen The Barents Observer, har gitt modige og viktige bidrag til nettopp en slik forståelse, skriver fondet.

Om Wolasmal skriver fondet at hans analyser er ikke preget av svart-hvitt-tenkning, men snarere av vilje til å undersøke de ulike aktørenes motiver og virkningene av dem.

Om The Barents Observer skriver de at den har utmerket seg ved sin evne til å levere kritisk og uavhengig journalistikk i en tid preget av stor spenning mellom Russland og resten av Europa. Gjennom sitt fokus på Barentsregionen har avisen – som bruker engelsk og russisk som arbeidsspråk – gitt unik innsikt i et område av spesielt stor betydning for vårt land.

