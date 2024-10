NRK-reporter Yama Wolasmal får Ingrid Aunes minnepris

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Wolasmal får prisen for sin rapportering for måten han har løftet fram sivile og ofrenes perspektiver og lagt grunnlag for fredsarbeid og dialog i sin årelange dekning fra flere av verdens tøffeste konfliktsoner, skriver Klassekampen.

– Hans arbeid har ikke bare informert, men også inspirert, og hans innsats for å fremme fred, likestilling og forståelse i en kompleks verden er uvurderlig, sier leder Marianne Marthinsen i priskomiteen om årets tildeling.

Wolasmal har dekket konflikter i Ukraina, Afghanistan under Talibans tilbakekomst og er nå plassert i Libanons hovedstad Beirut, der han dekker krigen på Gaza og Israels angrep mot Hizbollah i Libanon.

Komiteen trekker særlig fram Wolasmals innsats for å dekke krigen i Gaza.

Ingrid Aune var politisk rådgiver i både Forsvarsdepartementet og Utenriksdepartementet under den rødgrønne regjeringen og ble som 29-åring ordfører i Malvik kommune i Trøndelag i 2015.

Etter at hun sommeren 2019 døde i en båtulykke, bare 33 år gammel, opprettet venner en minnepris for å videreføre engasjementet hennes for nedrustning, fredsarbeid, likestilling og kvinners rettigheter i konflikt.

I 2021 fikk hjelpearbeider Ayesha Wolasmal, som er søsteren til Yama Wolasmal, samme pris.