Fredsprisvinnerne: – Håpet er at vårt budskap når de unge

Tre menn som alle overlevde atombombene mot Japan, representerer organisasjonen Nihon Hidankyo, som ble tildelt fredsprisen i oktober. De tre representantene landet ved 19.30-tiden søndag kveld.

Terumi Tanaka, Shigemitsu Tanaka og Toshiyuki Mimaki ble tatt imot av Nobelkomiteens leder Jørgen Watne Frydnes. Like etter landing stilte de tre opp for pressen, blant annet TV Tokyo, som spurte hva de følte.

– Jeg skal holde tale, så jeg er veldig nervøs. Vi er jo alle i ganske fremskreden alder, så det er ikke så lett for oss å fortsette vårt arbeid. Jeg håper derfor at vårt sterke budskap særlig vil nå fram til unge mennesker, slik at de kan fortsette med dette viktige arbeidet, sa 92 år gamle Terumi Tanaka.

Han var 13 år gammel da bomben traff Nagasaki. Som overlevende har han reist rundt som tidsvitne og fortalt om de grusomme opplevelsene, ikke minst til skoleelever.

– Overveldet

Toshiyuki Mimaki var bare tre år da bomben traff.

– Jeg fulgte Nobel-utdelingen fra rådhuset i Hiroshima. Da jeg hørte navnet Nihon Hidankyo, ble jeg overveldet av overraskelse. Jeg er så glad for å være her! utbrøt han.

De tre representantene har et stramt program de neste dagene, med selve fredsprisutdelingen tirsdag 10. desember som høydepunkt.

Den folkelige bevegelsen består av overlevende fra atomangrepene på Hiroshima og Nagasaki. De får prisen for sin innsats for en atomvåpenfri verden, og for å vitne om hvorfor atomvåpen aldri må brukes igjen.

– Mye gjenstår

Nihon Hidankyo har ifølge Nobelkomiteen gitt tusenvis av vitnesbyrd, vedtatt resolusjoner og appeller, sendt delegasjoner til FN og ulike fredskonferanser for å minne verden om at kjernefysisk nedrustning er helt nødvendig.

Shigemitsu Tanaka påpekte at prisen ikke bare går til dem som lever i dag, men til alle som har gått før dem, og som nå er døde.

– Men vi har fortsatt mye som gjenstår, sa han til pressen.

