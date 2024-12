Vektere fikk sparken etter falske billettkontroller hos Ruter

Ruter mottok et varsel fra Securitas om saken i sommer etter at de fant at samme billett var avlest mange ganger av flere kontrollører, skriver Avisa Oslo.

– Etter videre undersøkelser fant vi flere slike billetter som var lest mange ganger, av flere kontrollører og i løpet av et kort tidsintervall. Da fattet vi mistanke om at dette var bevisst juks, gjennom å utnytte en feil i systemet, sier direktør Eivind Christiansen for markeds- og forretningsutvikling i Ruter til avisen.

– Dette er en svært alvorlig og uakseptabel situasjon, sier han.

Securitas sier en teknisk feil gjorde det mulig å skanne kopi av en billett uavhengig hvor billettkontrollørene fysisk befant seg.

– Våre undersøkelser indikerer at kontrollørene har vært sammen når jukset har skjedd, og at dette har skjedd i arbeidstid, sier Christiansen.

Som følge av dette har det blitt gjennomført færre kontroller enn det Ruter har planlagt for, og de kommer derfor ikke til å nå sine mål om antall kontrollerte passasjerer i år.

Securitas, som var et av vekterselskapene som var involvert, bekrefter at 24 personer ble avskjediget med umiddelbar virkning.

