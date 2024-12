Måling: Frp har størst oppslutning blant kvinner

Partiet får en total oppslutning på 24,4 prosent og ligger trygt foran Høyre på 21 prosent og Ap på 17,6 prosent, viser tallene i målingen for ABC Nyheter og Altinget.

På grunn av størrelsen på utvalget bør man tolke opplysningen om at Frp er størst blant kvinner med noe forsiktighet. Partileder Sylvi Listhaug er svært overrasket.

– Det er kjempegledelig hvis vi får høy oppslutning blant damene også. Vi har veldig god politikk både for familier, helse, eldreomsorg, skole og barnehage, som veldig mange kvinner er opptatt av. Så ser mange kvinner at familieøkonomien sliter, og at det er riktig at folk får beholde litt mer av egne penger, sier Listhaug til Altinget.

Størrelsesforholdet mellom de to største borgerlige partiene er nesten helt snudd fra november. Høyre har falt 3,1 prosentpoeng, Frp har økt med 4,3. Ap har falt med 1,8.

Frp og Høyre får 82 mandater og trenger derfor Venstre og KrF for å få flertall. Venstre ligger på 5,9 prosent, KrF på 3,3.

Partienes oppslutning i målingen er som følger: Frp 24,4 (4,3), Høyre 21 (-3,1), Ap 17,6 (-1,8), SV 10,7 (2,2), Rødt 6,1 (-1), Venstre 5,9 (2,1), Sp 5,3 (-0,5), KrF 3,3 (0,2), MDG 2,9 (-0,6).

Undersøkelsen er utført av Opinion for ABC Nyheter og Altinget i perioden 26. november-2. desember. 999 personer ble spurt, om lag 75 prosent av dem har svart. Feilmarginene varierer mellom 1 og 3,1 prosentpoeng, og den øker med partistørrelsen.

