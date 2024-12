Frykt for at reveparasitt etablerer seg i Norge

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Det er en betydelig risiko for at revens dvergbendelorm innføres og etablerer seg før vi oppdager det, sier faglig ansvarlig Lucy Robertson i Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM), som har gjennomført en risikovurdering av hvorvidt parasitten kan komme til Norge.

– Smitte fra Sverige til Norge via rev er sannsynligvis et tidsspørsmål, men vi kan ikke anslå når det vil skje. Det er alvorlig. Vi ser at i andre land hvor parasitten har etablert seg hos rev og små gnagere, rammes også mennesker etter hvert, sier hun.

Parasitten finne si hovedsak hos rev, men også hunder og katter kan være bærere. Parasitten er ufarlig for dyr, men kan i verste fall være dødelig for mennesker.

Parasitten ble påvist i Sverige i 2011. Forekomsten er fortsatt lav, og det er ikke tegn til at parasitten nærmer seg norskegrensen.

– I dag er det krav om at hunder som krysser grensen til Norge skal være behandlet med ormemidler mot parasitter, men det er ikke dokumentert om hundeeiere følger reglene, eller i hvilken grad dette sjekkes ved land- og sjøgrensene, sier Robertson.

