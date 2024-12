DN: Dette fikk Ap-toppene beskjed om å svare om Støre

Teksten ble sendt på sms tirsdag formiddag, like før nestleder Tonje Brenna møtte pressen i Stortinget, skriver Dagens Næringsliv.

Partitopper formulerte mandag kveld en tekst som ga uttrykk for støtte til Støre, skriver avisen.

Aps gruppestyre ba tirsdag morgen om et skriftlig forslag til hvordan støtten kunne uttrykkes. Forslaget ble så videresendt til alle fraksjonslederne og deretter delt til flere representanter.

I tekstmeldingen står det blant annet:

«Jeg forstår frustrasjonen og jeg er enig i at det er for dårlige målinger for oss. Det er helt naturlig at det i Arbeiderpartiet er ulike meninger om politikk og personer. Men vi må løfte oss, og da må vi i hele laget gjøre jobben fram til valget. Og det er Jonas som er vår leder og statsminister.»

Statsminister og partileder Jonas Gahr Støre er i hardt vær etter en rekke mediesaker som sår tvil om han har støtte i partiet.

Kommentar: Nå betaler Støre prisen

Les også: LO-lederen vil ikke kommentere Støre-striden