Brenna: – Ikke aktuelt for meg på noen som helst måte å utfordre Støre

– Jeg jobber sammen med ham hver eneste dag og ser at han gjør en god jobb. Jeg har ingen grunn til å bidra til spekulasjoner, i den situasjonen vi er i nå, sa Ap-nestleder Tonje Brenna til NTB i Stortinget tirsdag.

Hun er helt klar på at hun mener Jonas Gahr Støre er rett mann på toppen av partiet, til tross for de rekordlave målingene det opplever.

– Det er ikke en aktuell problemstilling. Jonas er valgt til leder på landsmøtet, svarte hun gjentatte ganger på spørsmål om hun er beredt til å ta over som partileder hvis Støre skulle velge å trekke seg.

Ap-nestleder Tonje Brenna, som er arbeids- og inkluderingsminister møtte pressen i vandrehallen på Stortinget tirsdag formiddag. Hun er den de aller fleste peker på som Støres arvtaker, både som statsminister og partileder.

– Vi jobber godt sammen

– Det er ikke aktuelt for meg på noen som helst måte å utfordre Støre. Vi jobber godt sammen og har et nært og tillitsfullt forhold, understreket hun.

Flere medier viser til en lang rekke sentrale kilder i partiet – blant annet sentralstyremedlemmer og fylkesledere – som stiller seg kritisk til Støres lederskap og lederutøvelse. Bildet som tegner seg er at det nå er et sterkt initiativ bak anmodningene om at Støre må kjenne sin besøkelsestid og tre til side.

Arbeidsministeren startet seansen i vandrehallen med å understreke frustrasjonen over at Arbeiderpartiet ikke klarer mer enn 16 prosent på meningsmålingene.

– Jeg kommer ikke til å bidra til spekulasjoner. Jeg jobber tett og nært med Jonas Gahr Støre, og han har min støtte, sa Brenna.

Støtte fra Vestre

Også Ap andre nestleder, Jan Christian Vestre, støtter Jonas Gahr Støre. På spørsmål fra pressen om Støre er riktig person til å lede partiet, svarer Vestre:

– Ja.

– Vi har en statsminister som sier han er motivert for å fortsette og som sier at dette valget kan vinnes. Det tror jeg også, sa nestleder Jan Christian Vestre da han ankom Stortinget tirsdag formiddag for å overvære behandlingen av den nye abortloven.

Flere medier viser tirsdag til en lang rekke sentrale kilder i partiet – blant annet sentralstyremedlemmer og fylkesledere – som stiller seg kritisk til Støres lederskap og lederutøvelse.

Bildet som tegner seg er at det nå er et sterkt initiativ bak anmodningene om at Støre må kjenne sin besøkelsestid og tre til side.

Nessa Nordtun gir full støtte til Støre

Jonas Gahr Støre har ikke i nærheten av tilstrekkelig gjennomslag hos velgerne nå, sier Kari Nessa Nordtun (Ap), som likevel støtter han fullt som partileder.

– Klart Jonas har min støtte. Han er pekt på av Stortinget til å være statsminister og av partiet til å være partileder. Det er ingen som har sagt at de ønsker å utfordre hans posisjon. Inntil det skjer, er dette en ikke-debatt for meg, sier kunnskapsministeren til VG.

Flere kilder i Arbeiderpartiet har sagt at de ønsket en ny partiledelse. Mandag kom også nok en krisemåling for Arbeiderpartiet, der de bare får 16,5 prosent av stemmene.

Den lave oppslutningen er krevende for partiet, og det må tas grep, understreker Nessa Nordtun.

– Meningsmålingene viser tydelig at Arbeiderpartiets løsninger, men heller ikke Jonas Gahr Støre som person, har i nærheten av tilstrekkelig gjennomslag hos velgerne nå. Det ansvaret ligger ikke bare på Jonas, men også oss andre i partiets styrende organer.

