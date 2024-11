Trøndelags AUF-leder hardt ut mot Giske

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– For fire år siden sto en AUF-er på denne talerstolen og advarte mot ukulturen som foregikk på bakrommet. Nå ser den rett foran øynene på oss. En ukultur der det er viktigere hvem du jobber for enn hva du jobber for, sa Holden.

Hun hevdet at de som sier ifra, blir presset ut av partiet.

– Tillit skal man gjøre seg fortjent til. Man skal ikke tvinge den fram gjennom misbruk av makt, medlemsoverføringer og trusler, sa Holden.

Giske ligger klart best an til å vinne kampen mot Per Olav Hopsø om å bli toppkandidaten til.

Der er det ventet at Giske vil ta førsteplassen på stortingslisten til Trøndelag Ap, valgkrets sør. Dette er mot flertallsinnstillingen fra nominasjonskomiteen, som har gått inn for Per Olav Hopsø på førsteplass.

