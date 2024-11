Støre om lidelsene i Midtøsten: – Vi må ikke bli likegyldige

Markeringen av Den internasjonale dagen for solidaritet med det palestinske folk fant sted i Domkirken i Oslo fredag.

– «Noen må våke i verdens natt. Noen må tro i mørket. Noen må være de svakes bror», sang vi nettopp. Jeg må innrømme at det er vanskelig å tro i dette mørket. For vi er vitne til store lidelser som rammer våre medmennesker, i Gaza, på Vestbredden, bombing sør i Libanon, raketter mot det nordlige Israel – frykt, ødeleggelser og lidelser i et omfang vi ikke trodde var mulig, sa statsminister Jonas Gahr Støre i talen,

Han sa at vi knapt klarer å ta innover oss lidelsene og ødeleggelsene.

– Men vi må ikke la avmaktsfølelsen ta overhånd. Vi må ikke bli likegyldige. Vi må ikke tenke at sånn er det vel bare, fordi det alltid har vært ulmende eller antente konflikter i Midtøsten. Nei, vi må ikke bli numne.

– Mange bryr seg

Støre slo fast at i Norge er det mange som bryr seg og mange som viser solidaritet.

– Jeg vil anerkjenne dere alle, takke for at dere viser støtte, engasjement og følelser. Mange i Norge har nær familie, slekt, venner og kolleger i Midtøsten. Mange har mistet noen de kjente. Mange kjenner folk som er skadet for livet, barn som står igjen uten foreldre, sa statsministeren, og siterte Marte Heian-Engdal, forfatteren av boken «Et Gaza-liv»:

«Man trenger bare å tenke på ett barn man selv kjenner, for å skjønne at hvert av dem var umistelige».

– Vi er fortvilet. Vi kjenner på avmakt. Og vi har ikke ord for det som skjer. Langt borte og likevel så nært. Det eksploderer et sted, og vi ser og hører det – akkurat nå – rett inn på skjermene. Ufiltrert, hjerteskjærende. Det ville ha vært noe galt hvis vi ikke hadde blitt berørt, opprørt, forferdet og fortvilet, ja – sinte, over det vi ser, hver dag. Og som vi så den dagen, 7. oktober 2023, da over 1200 ble drept i Israel i et planlagt terrorangrep.

Gjentok kravet om våpenhvile

Støre gjentok også kravet om en våpenhvile i Gaza, løslatelse av gislene og at de sivile, syke og sårede får beskyttelse, mat og medisinsk hjelp.

– Vi krever at de stridende parter respekterer folkeretten. For når humanitærretten brytes, slik som nå – ja, da er vi inne i barbariet.

Støre kom også inn på situasjonen der folk blir trakassert her hjemme på grunn av sine synspunkter om det som skjer i Midtøsten eller sin identitet.

– Mennesker er redde. Og jeg vil oppfordre dere – ja, særlig dere, religiøse ledere – til å tale mot rasisme og diskriminering – mot både antisemittisme og muslim-fiendtlighet, sa statsministeren.

