Høyesterett frifinner Extinction Rebellion-demonstranter: – En viktig seier for demokratiet

Politiet påla de to demonstrantene å fjerne seg fra departementets resepsjon, noe de ikke gjorde. De ble da pågrepet og kjørt til sentralarresten, hvor de satt noen timer før de ble løslatt.

Politiet ga demonstrantene en bot som de ikke godtok.

– Høyesterett har kommet til at politiet hadde tilstrekkelig grunnlag for å pågripe demonstrantene og kjøre dem til politihuset. Men den videre frihetsberøvelsen, som innebar at de ble satt inn i fengselsceller, var uforholdsmessig og derfor ulovlig, heter det i avgjørelsen fra Høyesterett.

– I samsvar med tidligere høyesterettspraksis var det da også uforholdsmessig å straffe demonstrantene med bøter. Høyesterett mener det ikke er tilstrekkelig å bare frafalle straffutmålingen. Demonstrantene blir derfor frifunnet, heter det videre.

Stor demonstrasjon

Demonstrasjonen fant sted i august 2021. Flere titall personer deltok i demonstrasjonen inne i resepsjonen. Rundt 150 aktivister demonstrerte også utenfor bygget.

En rekke personer ble innbrakt av politiet og bøtelagt. I løpet av to dager med demonstrasjoner på flere steder i Oslo ble det skrevet ut forelegg for til sammen 429.000 kroner til aktivister fra Extinction Rebellion.

Hovedbudskapet var stans i oljeutvinningen. Demonstrasjonen var et ledd i en internasjonal aksjon, der aktivister også demonstrerte i London og Berlin.

Dommen ble avsagt tirsdag. Den avklarer i første rekke politiets adgang til å pågripe og frihetsberøve fredelige demonstranter som ikke retter seg etter politiets pålegg.

– Ufattelig glad

Extinction Rebellion opplyser at det var aktivistene Jonas Kittelsen og Jenny Jæger som ble frifunnet. Kittelsen ble satt på glattcelle og ilagt en bot på nesten 10.000 kroner, opplyser han.

– Nå er jeg bare ufattelig glad og håper dette får flere til å ta i bruk sine rettigheter, sier han og legger til:

– Høyesterettsdommen er en viktig seier for demokratiet.

Kittelsens forsvarer Mette Yvonne Larsen kommenterer at Høyesterett mener det er feil å vektlegge hensynet til respekt for politiets pålegg.

– Det er ikke et legitimt hensyn, sier hun.

