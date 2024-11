Frp vil avslutte forskningssamarbeid med Kina

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Samarbeidet ble et tema under spørretimen i Stortinget onsdag, da Himanshu Gulati, som er Frps utdanningspolitiske talsperson, spurte om regjeringen vil avslutte samarbeidet på grunn av spionasjefare mot høyere utdanningsinstitusjoner i Norge.

Svaret han fikk fra ansvarlig statsråd Oddmund Hoel (Sp), som er forsknings- og høyere utdanningsminister, var ifølge Gulati lite betryggende.

Hoel svarte at han delte Frp-representantens bekymring, men at det er i Norges interesse å samarbeide med land vi ikke har sikkerhetspolitisk samarbeid med. Han sa videre at regjeringen har satt i gang flere tiltak, blant annet en kartlegging på hvilke sensitive områder Norge må være særlig oppmerksom på.

– Regjeringen er naiv og lite handlekraftig i møte med den høye etterretningstrusselen fra særlig Russland, Kina og Iran. Dette er ingen ny problemstilling, og da er det utrolig at de nå skal sette i gang en kartlegging. Spionasjen og sikkerhetstrusselen kommer til å fortsette hvis det ikke settes inn kraftfulle tiltak, og det første som bør skje, er å avslutte forskningssamarbeidet med Kina, sier Gulati til NTB.

