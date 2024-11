Støre lover fortsatt utvikling på norsk sokkel

– Vi, Norge, skal fortsette å sørge for sikker energiforsyning til Europa, fastholdt Støre foran en fullsatt sal.

Statsministerens var tirsdag første taler under den årlige høstkonferansen til oljeselskapet Equinor i Det Norske Teatret i Oslo.

Konferansen fungerer som er en stor samling for ledere i energiindustrien, finansfolk og politikere. Støre bedyret overfor bransjen at det ikke vil bli noe brå kutt fra norsk side selv om verdens energiforbruk er i endring.

Han viste til Norges rolle som leverandør av en tredel av gass til Europa og Storbritannia etter Russlands invasjon i Ukraina.

– Oljebransjen må utvikle havvind

– Vi vil fortsette å utvikle den norske kontinentalsokkelen som en stabil og langsiktig leverandør og med en aktiv utvinningspolitikk, sa Støre.

Samtidig trakk han fram satsingene på CO2-fangst, hydrogen, havvind og ikke minst flytende havvind.

Støre mener oljebransjen er den rette for å utvikle denne næringen.

– Det er dypt langs kysten vår, så havvind må være flytende. Denne teknologien må utvikles. Det er fremdeles umodent og kostnadene er høye, men oljebransjen er den rette til å satse på dette, slo han fast.

– Europa har forspilt sine fortrinn

Lederen for det internasjonale energibyrået IEA, Fatih Birol, har i flere år vært fast gjestetaler Equinors høstkonferanse. Tirsdag tegnet han et bilde av hvordan etterspørselen etter olje i verden vil falle i årene framover, og at alt vil bli stadig mer elektrisk.

– Forbrukere over hele verden vil snu ryggen til fossilbiler, og ikke minst vil den globale oppvarmingen føre til økt salg av varmepumper for kjøling, solceller og batterier.

Birol kommenterte også at Europa har forspilt fortrinnene de en gang hadde og at det er behov for en ny masterplan for å opprette ny industri.

– Europa har gjort noen store feil. Den ene var avhengigheten av russisk gass, den andre var at de vendte ryggen til atomkraft. I dag er gass i Europa fem ganger dyrere enn i USA og fire ganger dyrere enn i Kina, sa Birol og pekte på konsekvensene den dyre energien har industri og arbeidsplasser.

Demonstranter

Demonstranter fra Extinction Rebellion greide å forsinke oppstarten av konferansen med 14 minutter tirsdag morgen.

Demonstrantene holdt stand utenfor under hele formiddagen.

Protestene var rettet mot at Equinor samarbeider med Ithaca Energy, et datterselskap av det israelske energiselskapet Delek Group, om å utvikle Rosebank-feltet vest for Shetland.

