Dommeren tvilte på voldtektsmistanken mot Høiby

Dommer Anne-Lene Åvangen Hødnebø mener det er skjellig grunn til å mistenke Høiby for to av voldtektene. Det vil si at retten mener det er overveiende sannsynlig at han er skyldig.

Men i forbindelse med den tredje og siste voldtekten, som skal ha blitt filmet, skriver dommeren at hun har kommet fram til dette under tvil.

Dommeren viser til at den fornærmede har forklart at hun tidligere har hatt sex med Høiby ved flere anledninger og at hun også har tillatt ham å filme henne underveis. Hødnebø mener likevel at det er mest sannsynlig sover da handlingen Høiby er siktet for fant sted.

Dommeren peker også på at den fornærmede ennå ikke har forklart seg om forholdet.

Det var tidligere forbud mot å gjengi kjennelsen offentlig, men Oslo tingrett besluttet tirsdag at denne skulle oppheves etter at flere medier begjærte omgjøring av avgjørelsen.

Det var TV 2 som først omtalte dette.

Les også: Beregne pensjon? Ikke gå i denne fella, advarer ekspert (+)

Les også: Hedvig Montgomery: – Det lager problemer når foreldre snoker på barna sine (+)

Les også: Slik endrer Proud Boys USA i det stille (+)