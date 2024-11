KrF-lederen om «hen»: – Unaturlig og utfordrende

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Det er en forståelse av kjønn som avviker fra det som medisinen og biologien bygger på, sier Ulstein til Aftenposten om tekst fra en naturfagsbok for 3. og 4. klasse.

Han mener dagens situasjon i den norske skolen er uholdbar og at norske barn kan ta forhastede valg. Derfor vil han blant annet trekke kjønnsidentitet helt ut av undervisningen, og sørge for at barn som mener de er født i feil kropp får samtaleterapi, ikke kjønnsbekreftende behandling.

– Det er noe galt når man sier til barn at det er noe feil med dem, at de er født i feil kropp, at de må skifte kjønn bare fordi de føler seg annerledes og leker med andre ting enn andre.

Ulstein mener dagens kjønnsroller må gjøres mer «romslige» slik at alle føler de får plass. For i KrF-lederens øyne finnes det kun to kjønn.

På spørsmål fra Aftenposten om hva han synes om pronomenet «hen», svarer Ulstein:

– Jeg synes det er unaturlig og utfordrende.

