Jussprofessor: Klagenemnda tolket loven feil i Kjerkol-sak

– Klagenemnda må etter min mening ta saken opp til behandling på nytt og oppheve dette vedtaket, sier Jan Fridthjof Bernt, som er professor emeritus i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen, til Khrono.

Tidligere denne måneden ble det kjent at Felles klagenemnd opprettholdt konklusjonen til Nord universitet om at Kjerkol og hennes medstudent har fusket forsettlig i masteroppgaven de leverte i 2021.

Saken ble kjent etter at VG i januar i år påpekte flere tekstlikheter med andre akademiske oppgaver, men allerede i sensuren i 2021 visste sensorene at det var en del tekstlikheter uten at de mente det var alarmerende.

Felles klagenemnd har vist til opplysningene om tekstlikheter fra 2021, men har altså kommet til en annen konklusjon enn sensorene.

Etter vedtaket til Felles klagenemnd har Kjerkol og medstudenten sagt at de vurderer å saksøke staten.

Bernt mener, i likhet med Kjerkols advokat, at klagenemndene ikke uten videre kan omgjøre et vedtak, som for eksempel en oppgavesensur, til ugunst for den det gjelder. De kan heller ikke omgjøre vedtaket bare fordi man er uenig med det, mener han.

Leder for Felles klagenemnd, Ernst Nordtveit, skriver til Khrono:

– Jeg kan bare vise til begrunnelsen for vedtaket der Felles klagenemnd har vurdert de problemstillingene som Bernt tar opp, og har kommet til et annet resultat enn ham.

