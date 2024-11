Nordisk avtale om militært samarbeid: – Viktig for sikkerheten

Den nye samarbeidsavtalen ble signert torsdag under et nordisk forsvarsministermøte i København av forsvarsministrene fra Danmark, Finland, Norge, Sverige og en representant fra Islands utenriksdepartement.

– Det er avgjørende at vi er i stand til å ta imot og forflytte allierte styrker gjennom Norden så raskt og effektivt som mulig, dersom det blir behov for det. Utviklingen av militære transportkorridorer vil styrke Natos forsvar og evne til avskrekking. Det er viktig for Norges sikkerhet, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) i en epost til NTB.

Sender signal

Med denne avtalen kan landene utvikle planer, prosedyrer og systemer for informasjonsutveksling, slik at transporten av tropper, utstyr og forsyninger går smidigere.

– Hvert land vil fortsatt ha full nasjonal kontroll over egne grenser og land- og havområder. Dette er likevel et tydelig uttrykk for at de nordiske landene søker enda tettere sammen om å følge opp sine forpliktelser som NATO-medlemmer for vår felles trygghet, sier Gram.

Nedsetter arbeidsgruppe

Rent praktisk vil en fellesnordisk arbeidsgruppe kartlegge og foreslå løsninger for hvordan landene i større grad kan samkjøre bestemmelser om grensekryssinger og annet regelverk.

Det trengs også en tilsvarende kartlegging for å finne mulige løsninger for å koordinere tilgangen til militære og sivile transportressurser.

Arbeidsgruppen skal også foreslå løsninger for samarbeid om framtidig infrastrukturutvikling som understøtter de militære behovene for forsvar av alliansen.

Les også: Ekspert om Trumps trusler: – Kan bli et «mini-Nato» i Nord-Europa (+)

Kommentar: Erna har fortsatt skylda

Les også: Efta-domstolen sender stridssak om forbud mot innleie tilbake til Norge