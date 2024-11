Efta-domstolen sender striden om innleieforbudet tilbake til Norge

Men ifølge en rådgivende uttalelse fra domstolen onsdag er formålet bak innleieforbudet i prinsippet legitimt og ikke i seg selv direkte i strid med EØS-avtalen.

Efta-domstolen mener imidlertid det er opp til nasjonale domstoler å avgjøre saken.

– Saken vil nå gå tilbake til Oslo tingrett, som til slutt skal avgjøre om de omstridte nasjonale reglene er i samsvar med EØS-retten, heter det i en pressemelding fra domstolen.

Bakgrunnen for saken er at regjeringen i april i fjor strammet inn reglene for innleid arbeidskraft, herunder forbud mot innleie av arbeidstakere fra bemanningsbyråer for å utføre midlertidig arbeid.

En rekke bemanningsbyråer har gått til sak mot staten fordi de mener innleieforbudet er et brudd på EØS-avtalen.

I den forbindelse ble Efta-domstolen bedt om en vurdering.

Men domstolens hovedkonklusjon er altså å sende spørsmålet tilbake til norske domstoler.

– Det er opp til den anmodende domstolen å vurdere om tiltakene hovedsaken gjelder, utgjør en restriksjon på tjenestefriheten etter EØS-avtalen, heter det blant annet i dommen.

I tidligere rettsrunder har både Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett slått fast at innleieforbudet ikke er i strid med EØS-avtalen.

