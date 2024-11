Moxnes vant fram i nominasjonsstrid – fikk andreplassen på Oslo Rødt-liste

Den tidligere partilederen fikk dermed andreplassen på Rødts Oslo-liste til stortingsvalget neste år.

Ved forrige stortingsvalg klarte Rødt å få inn to representanter fra Oslo med 8,3 prosent av stemmene. Oppslutningen på flere meningsmålinger i høst ligger på samme nivå, skriver Nettavisen.

Om dette holder fram til valget, vil andreplassen dermed innebære en ny stortingsperiode for Moxnes. Han kan glede seg over et politisk comeback etter å ha blitt tatt for nasking av solbriller, ost og laks.

– Et retningsvalg

Nominasjonsstriden mellom Rana og Moxnes har vært beskrevet som et retningsvalg for Rødt. Moxnes har gjort det klart at han kjempet for å videreføre den politiske linjen som har gitt Rødt en sterk framgang under hans tid som partileder. Blant annet har han trukket fram kampen mot Forskjells-Norge.

Rana, som i dag er innvalgt i bystyret i Oslo, har markert seg som en tydelig motstander av at Norge sender våpen til Ukraina. Hun regnes å høre hjemme på venstresiden i partiet.

Sterkt engasjement

Nominasjonskomiteens flertall ønsket Rana på andreplassen, mens et mindretall ønsket Moxnes.

Over 700 medlemmer hadde på forhånd varslet at de ville være til stede på møtet for å stemme over stortingslisten. I motsetning til andre partier som velger delegater, har alle de rundt 3.300 medlemmene av Oslo Rødt rett til å møte på nominasjonsmøtet.

Førsteplassen har hele tiden vært ubestridt. En samlet nominasjonskomité gikk inn for Seher Aydar, og ikke uventet fikk hun også nominasjonsmøtets tilslutning.

