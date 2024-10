Moxnes etter vraking: – Det står om partiets fremtid

Nominasjonskomiteen i Rødt Oslo har vraket Moxnes og foretrekker bystyremedlem Sofia Rana til den andre av de to sikre stortingsplassene ved valget neste høst. Moxnes er foreslått på 25. plass på listen.

Komiteen var enstemmig i sitt ønske om at sittende stortingsrepresentant Seher Aydar skal ha førsteplassen. Den endelige avgjørelsen om plasseringen på stortingslisten tas på allmøtet i Rødt Oslo 21. november, der alle medlemmer i Oslo har stemmerett.

Overfor Klassekampen gjør Moxnes det klart at han ikke vil gi seg uten kamp.

– Dette er et veivalg for partiet. Det handler om både strategi og politikk for hele partiet, sier han.

– Skal vi være et viktig parti for arbeidsfolk, er det ikke fraseradikalisme og det å si ting for å tøffe oss som gjelder. Veldig lenge var Rødt et parti med én prosent oppslutning som tapte alle valg. Veien ned dit igjen kan være kort. Dersom folk tror at det bare er å surfe inn over sperregrensen ved neste valg, så tar de feil, sier Moxnes.

Sofia Rana skriver i en SMS til Klassekampen: «Jeg takker for tilliten fra komiteen og har ikke behov for å kommentere sånne angrep. Mitt politiske engasjement og erfaring står seg.»

Les Dagsavisens leder: Europa fortsetter marsjen mot høyre (+)

Les kommentar: Ap et lite knepp til høyre (+)

Les også: Bård Hoksrud: – Dette er et svik mot eldre