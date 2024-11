Ruter varsler flere T-bane-avvik i 2025 – buss for bane på flere strekninger

– Det blir T-baneavvik og buss for bane på flere ulike strekninger gjennom store deler av neste år. Vi vet at dette vil skape ulemper for mange som reiser med oss, og vi gjør det vi kan for å tilby en så god erstatning som mulig, sier plandirektør Snorre Lægran i Ruter i en pressemelding, der man har en liste over alle ruteendringene.

T-banen skal gjennom en stor oppgradering, og Ruter trekker særlig fram tre prosjekter:

Oppgradering av Majorstuen stasjon

Påkobling av Fornebubanen til det eksisterende T-banenettet

Installering av nytt signal- og sikringsanlegg (CBTC)

Vil gi økt kapasitet på T-banen

– Det nye signalsystemet som installeres, skal bidra til å øke kapasiteten i T-banenettet, og skal sammen med oppgraderingen av Majorstuen T-banestasjon bidra til å skape plass for Fornebubanen når den står klar i 2029. I sum vil byggeprosjektene gi innbyggerne et bedre T-bane tilbud, sier Lægran.

Arbeidet med Fornebubanen pågår fortsatt og neste år står skal dens 7,7 kilometer lange tunnel kobles på resten av T-banenettet. I forbindelse med dette vil linje 3 Kolsåsbanen og linje 2 Østeråsbanen ikke kunne betjene strekningen mellom Borgen og Stortinget.

– Det lengste T-bane avviket i 2025 er for reisende mellom Borgen og Majorstuen, her blir det buss for bane fra slutten av mars, og fram til begynnelsen av november. I tillegg ser vi på hvordan vi kan styrke busstilbudet fra Bærum og Oslo vest, forteller Snorre Lægran.

Sommerstengt Majorstuen stasjon

Arbeidet med de tre prosjektene pågår i flere faser gjennom året og starter allerede første helgen i januar.

4. januar er Majorstuen stasjon stengt, og strekningene Frognerseteren – Stortinget, Sognsvann – Stortinget, Borgen – Stortinget og Nydalen – Stortinget vil være stengt. Det blir satt inn buss for bane.

– Majorstuen stasjon skal oppgraderes, med flere atkomster, større plattformer og en ny gangbru, og i den forbindelse vil stasjonen dessverre være stengt i perioder, primært i sommerferien da det er noen færre reisende enn ellers på året, sier Lægran.

Kommentar: Venstre skal redde klimaet ved å hisse opp flest mulig av folk flest (+)

Les også: – Kommer ikke unna å måtte redusere biltrafikken i Oslo (+)