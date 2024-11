– Kommer ikke unna å måtte redusere biltrafikken

– Er det noen barn som bør bli kjørt til skolen eller fulgt av voksne til fots, slik trafikkbildet er i dag?

– Dessverre er det nok det enkelte steder, svarer Eidsvoll.

– Jeg vil uansett ikke anbefale bil, dersom kollektiv eller gange er et alternativ, tilføyer Eidsvoll, som selv er ivrig syklist og tidligere skolebyråd.

Nå foreslår hun en rekke tiltak – som lavere fartsgrenser, for å gjøre sykkelturen tryggere for både barn og unge og lærerne deres.

– Tar av utearealer

Nylig skrev Dagsavisen at James Stove Lorentzen (H), byråd for byutvikling i Oslo, har bedt Plan- og bygningsetaten om forslag til en oppmykning av parkeringsnormen i Oslo.

Det kan resultere i flere parkeringsplasser for biler rundt om i Oslo, og færre parkeringsplasser for sykler ved skoler i hovedstaden.

– Dagens parkeringsnorm fører til et veldig stort antall sykkelplasser som tar av elevenes utearealer, uttalte Lorentzen til Dagsavisen.

Også det at «det er mange færre som sykler enn det er planlagt nye plasser», kan tilsi en reduksjon av antallet parkeringsplasser ved skoler, mener byråden.

I tillegg har han bedt Plan- og bygningsetaten vurdere om parkeringsnormen for skoler bør «bør differensieres ut fra anbefalinger fra Trygg Trafikk og retningslinjer fra staten om at barn først bør sykle til skolen fra 5. klasse.»

– Starte i feil ende

– Å stramme inn sykkelparkeringen er å starte i helt feil ende, mener Sunniva Holmås Eidsvoll i SV.

– Byråden bør heie på alle tiltak som gjør det trygt og attraktivt å sykle til skolen framfor å bli kjørt.

– En bilbasert storby er gårsdagens storby, fortsetter Eidsvoll.

– Vi trenger mer plass til grøntarealer, lekeplasser, skolegårder og grønn mobilitet. Da er det veier og parkeringsplasser for biler som er problemet, ikke sykkelparkeringen.

Hun mener derfor at parkeringsnormen for Oslo bør forbli som den er, med maksimumstall for antallet parkeringsplasser for biler, og minimumstall for antallet parkeringsplasser for sykler.

For skoler innebærer det minimum 3,5 parkeringsplasser for sykkel for hver 100. kvadratmeter med bruksareal.

– 20-soner rundt skoler

Eidsvoll vil også:

Legge til rette for mer sykkelopplæring for elever i skoletiden og på AKS. Hun viser i den anledning til «Hjertesone»-prosjektet og opplæringsopplegget «Sykkeldyktig», utarbeidet av Trygg Trafikk, Syklistforeningen og Norges Automobil-Forbund (NAF).

Fortsette satsingen på tryggere skoleveier, med utbygging av sykkelveier og etablering av «hjertesoner» – trygge områder med minimalt med biltrafikk rundt skolene. Over 50 skoler i Oslo har allerede hjertesoner, mange av dem med voksne som frivillige trafikkvakter.

Innføre fartsgrense på 30 kilometer i timen som hovedregel i indre by og i alle boliggater i Oslo.

Videreføre arbeidet med å bli pilotkommune med 20-soner rundt barneskoler og enkelte boliggater. Oslos rødgrønne byråd søkte om dette i fjor før de ble erstattet at et blått byråd, men fikk nei fra både Statens vegvesen og Samferdselsdepartementet, opplyser Eidsvoll.

Samarbeide med Staten om å prøve ut krav til blindsonekamera for tunge kjøretøy – særlig for søppelbiler og andre tunge kjøretøy som jobber i nærheten av barns skolevei.

– Må redusere farten

– Mange steder er det trygt for barn å sykle til skolen i Oslo. Men vi må gjøre det enda tryggere, sier Eidsvoll.

– Vi må redusere farten til bilene, bygge flere sykkelveier og gi nødvendig opplæring til barn, slik at de kan unngå farlige situasjoner.

– Og vi kommer ikke unna å måtte redusere den totale biltrafikken i Oslo. Jo mindre biltrafikk, jo tryggere for myke trafikanter.

– Hvor gamle bør barn være før de kan begynne å sykle på egen hånd til skolen?

– Trygg Trafikk mener barn bør være 10-12 år gamle før de begynner å sykle alene i blandet trafikk. Det synes jeg er en fornuftig anbefaling, svarer Eidsvoll.

– Men det kommer an på skoleveien. Er den helt skjermet kan man kanskje starte tidligere, tilføyer hun.

– Og noen foreldre har kanskje mulighet til å sykle sammen med barna den første tida. Det er positivt at barn lærer seg å sykle på en trygg måte så tidlig som mulig.

– Veldig mye bedre

Eidsvoll er også opptatt av at lærere ved Oslos skoler må begynne å sykle til og fra jobb i større grad enn nå.

– Det er viktig at kommunen tar ansvar for å gjøre det enkelt for ansatte å velge miljøvennlig reisemåte. Det bidrar også til bedre folkehelse, sier SV-politikeren.

– Det er også viktig med tilrettelegging på arbeidsplassen. Trygg sykkelparkering, gode garderobeløsninger og dusj bør være standard ved nybygg og rehabilitering av skoler, mener hun.

Syklistforeningen har tidligere uttalt til Dagsavisen at det at skolebarn og andre ikke føler seg trygge i trafikken, forhindrer mange fra å sykle.

– Både voksne og barn har et behov for å føle seg trygge i trafikken, konstaterer også Eidsvoll.

– Vi vet at mange ikke gjør det i dag, men det har blitt veldig mye bedre. En fersk evaluering viser at risikoen for å bli drept eller hardt skadet som syklist i Oslo, er redusert med 47 prosent siden 2014.

Dette framgår av en pressemelding fra Byrådsavdeling for miljø og samferdsel, datert 11. november i år.

– Investeringene i trygge sykkelveier over hele Oslo må derfor fortsette, slik de ble startet under det rødgrønne byrådet, sier Eidsvoll.

---

Parkeringsnormen

Oslo fikk en ny parkeringsnorm for biler og sykler i desember 2022.

Den omhandler hvor mange parkeringsplasser som skal etableres for biler og sykler i nye plan- og byggeprosjekter.

Parkeringsnormen kan sidestilles med ulike statlige planretningslinjer. Det betyr at anbefalingene i normen forventes å bli etterlevd av dem som utarbeider planer og byggesaker.

For sykkel gjelder normen for alt fra store boligbygg og kollektivholdeplasser til sykehjem og skoler.

Ved skoler tilsier normen at det skal være minimum 3,5 parkeringsplasser for sykkel per 100 kvadratmeter med bruksareal.

Parkeringsnormen stiller også krav til kvaliteten til parkeringsplassene for sykkel, som at de skal være lett tilgjengelige, opplyste og med gode forbindelser til sykkelveinettet og sykkeltilrettelagte gater.

Kilde: Oslo kommune

---

