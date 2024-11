SSB: Økt cannabisbruk blant menn

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Statistisk sentralbyrå (SSB) gjennomfører Rusundersøkelsen årlig, finansiert av Helse­direkto­ratet, for å kartlegge befolkningens bruk og vaner knyttet til tobakk, alkohol og andre rusmidler.

Andelen som sier de har brukt cannabis i løpet av det siste året, er økt, og det er bruken blant menn som er årsaken. Der er andelen opp fra 6 prosent i 2023 til 9 prosent i 2024. Bruken blant kvinner holder seg stabil på 4 prosent.

For øvrig er bruken av rusmidler som er kartlagt, ganske stabil: En av tre personer mellom 16 og 79 år svarer at de drikker alkohol ukentlig, mens 15 prosent snuser daglig. Dette er like stor andel som i 2023. Andelen dagligrøykere er svakt opp fra 7 til 8 prosent.

Rusundersøkelsen er gjennomført i et representativt utvalg av befolkningen, trukket blant personer i alderen 16–79 år og gjennomført både med innsendt spørreskjema på nett og ved telefonintervju.

