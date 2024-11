NRK: Tiltale tatt ut mot tre demonstranter som fulgte etter Sylvi Listhaug i mars

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Alle tre nekter straffskyld, skriver NRK.

Hendelsen i mars skjedde da Listhaug skulle gå fra Utenriksdepartementet til Stortinget. Hun ble fotfulgt av flere demonstranter, som også ropte ukvemsord mot og filmet henne.

Listhaug kalte det den verste opplevelsen hun har hatt som politiker.

De tre som er tiltalt, var tidligere siktet for hensynsløs atferd og for å ha skapt fare for en stortingsrepresentants virke.

– Hvis det å rope «Frp hør, barn i Gaza dør» til en stortingsrepresentant fra Frp skal regnes som rettsstridig påvirkning, er det et farevarsel for demokratiet og ytringsfriheten her i landet, sier den ene aktivistens forsvarer, John Christian Elden i en pressemelding.

