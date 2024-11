En person slått, sparket og truet med kniv i Oslo

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Like etter klokken 3 natt til fredag meldte politiet at de hadde rykket ut til Kampen i Oslo etter melding om en person som var utsatt for vold.

Ifølge politiet er vedkommende utsatt for både slag og spark. Det ble også truet med kniv, skriver politiet. Skadeomfanget på den fornærmede er ikke kjent, men vedkommende er fraktet til legevakt for undersøkelser.

Ved 3.30-tiden var politiet til stede med flere ressurser i søk etter gjerningspersonene.

