Nær 60.000 norske pensjonister bor i utlandet

Det er nå over 59.200 personer som mottar norsk alderspensjon utenfor Norges grenser, og i september 2024 gikk 2 prosent av pensjonsutbetalingene til utlandet, viser tall fra Nav.

Det er en økning på 6,4 prosent det siste året, mens antallet alderspensjonister i alt har økt med 2 prosent. Særlig antallet pensjonister bosatt i Sverige (1100 flere), Polen (600 flere) og Danmark (300 flere) har økt.

Det siste tiåret har antallet pensjonister i utlandet økt med 52 prosent.

– Vi er overrasket over den sterke økningen ettersom svakere kronekurs har ført til høyere levekostnader i utlandet, sier Nav-direktør Hans Christian Holte.

Samtidig har Nav et par mulige forklaringer. En av dem kan være at færre flyttet under koronapandemien, og dermed er det en opphopning nå. En annen forklaring er at stadig flere arbeidsinnvandrere når pensjonsalderen og flytter til landet de opprinnelig kom fra. Holte venter at andelen kommer til å øke kraftig de neste årene på grunn av sistnevnte forklaring.

I september 2024 gikk 514 millioner kroner til alderspensjonister i utlandet.

