Ap-representant melder seg ut i Trondheim i protest mot Giske

– Dette har seget på over tid, men etter møtet i går bestemte jeg meg. Jeg ser ikke noen løsning på Trondheim Aps problemer, sier Trude Basso til Adresseavisen med henvisning til representantskapsmøtet torsdag, da Trond Giske fikk fullt gjennomslag for å sende sine delegater til nominasjonsmøtet i Trøndelag Ap.

Hun har vært blant de mest profilerte politikerne i Trondheim siden 2022 – og ble raskt en av toppkandidatene. Nå blir hun uavhengig representant i bystyret, ifølge avisen.

– Det er alltid synd når noen melder seg ut, men vi hadde nok fått noen utmeldelser uansett hvilken vei nominasjonen hadde gått, skriver Trond Giske i en melding til lokalavisen, som en kommentar til kritikken.

– Politikk må handle om folks hverdag, ikke intern krangling, skriver han.

Basso beholder medlemskapet i Arbeiderpartiet, men melder seg ut lokalt som følge av det hun beskriver som «rå maktutøvelse fra Trond Giske» og fordi kommunepartiet ikke fungerer politisk.

– Jeg klarer ikke å se for meg å stå på Nordre og se folk i øya og be dem stemme på Trond Giske. Det er helt umulig å forsvare at han er den beste til å representere Sør-Trøndelag, sier Basso.

