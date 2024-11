235.000 nordmenn bytter bank – advares mot svindel

I fjor sommer ble det kjent at Nordea kjøper Danske Banks norske personkundevirksomhet – og at Danske Bank blir en ren bedriftsbank. Kjøpet gjaldt 285.000 norske kunder.

Noen kunder har allerede flyttet, men det store jafset tas i helgen, skriver Aftenposten.

– I helgen vil vi overføre 235.000 kunder, sier Anders Karde i Nordea.

Han sier at de i forbindelse med at mange kunder skal bytte bank, ser at svindlere forsøker å utnytte situasjonen.

– Vi har sett eksempler på at svindlere har gitt seg ut for å være både Danske Bank og Nordea. Dette er svindelforsøk som vi tar på største alvor, sier Karde.

Begge bankene opplyser at de har sikkerhetsmekanismer som skal stoppe de fleste svindelforsøk. De presiserer at de aldri vil sende SMS, epost eller ringe på telefon for å be om passord, koder eller be deg logge inn et sted med BankID.

I tillegg har begge bankene satt inn store ressurser for å sikre en vellykket overgang.

