Tidligere Ap-topp dømt for overgrep mot barn

Forholdene gjaldt seksuell omgang med en gutt i tidlig tenårene som pågikk over flere måneder i 2022, skriver Bergens Tidende.

Dommen falt i Haugaland og Sunnhordland tingrett.

Den tidligere Ap-politikeren ble dømt til seks måneders fengsel og må i tillegg betale gutten 60.000 kroner i oppreisning.

Ekspolitikeren innrømmet alt da han ble pågrepet, og forsvareren ba om mildest mulig straff. Mannen forklarte i retten at han møtte gutten via en datingside med 18-årsgrense, og at han avsluttet forholdet da han ble oppmerksom på guttens alder.

Dommerne mente på sin side at mannen burde ha gjort flere undersøkelser rundt alderen og viste blant annet til at gutten hadde et veldig ungt utseende som burde fått mannen til å innse problemet.

