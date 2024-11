Starter budsjettforhandlingene torsdag

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Utgangspunktet foran budsjettforhandlingene er spesielt krevende i år, sier SVs forhandlingsleder Torgeir Knag Fylkesnes til NTB.

Nestlederen sier at regjeringens budsjett ikke tar tak i at de økonomiske forskjellene er store, og at de rike blir stadig rikere.

Fylkesnes trekker også fram klimapolitikken.

– Regjeringen forslår steg tilbake for klima og omstilling, og i beste fall stillstand i arbeidet for å bevare natur. Dessuten foreslår de redusert innsats for internasjonal solidaritet i en stadig mer urolig verden.

Finanspolitisk talsperson Ole André Myhrvold i Senterpartiet trekker fram hensyn til prisvekst og renta som viktige saker for partiet.

– Vi ser fram til forhandlinger. Det grunnleggende for oss er at budsjettet bidrar til å få ned prisveksten og renta. På samme tid vil vi beholde satsingene våre på barnefamiliene, styrket beredskap og velferdstjenester og næringsliv som er viktig for å sikre levende lokalsamfunn i hele Norge, sier han til NTB.

