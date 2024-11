Sju varsler mot Brunstad Christian Church

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Bare i én sak har Statsforvalteren så langt konkludert. I fem av tilfellene har Statsforvalteren stilt spørsmål til BCC, skriver Vårt Land.

Blant påstandene som er framsatt, er diskriminering av åpent homofile og samboere, diskriminering av skilte, og sosial utestenging av tidligere medlemmer og medlemmer som bryter sosiale normer.

De aller fleste klagerne er tidligere medlemmer i BCC. Én klage kommer fra en person som fremdeles er medlem.

Brunstad Christian Church sier til avisen at deres oppfatning er at varslenes grunnlag er uriktig fremstilling av både fakta og juss.

– I dette tilfellet har en mindre gruppe valgt å igangsette prosesser overfor norske myndigheter, for at det skal få konsekvenser for trossamfunnet. BCC forholder seg derfor til myndighetenes prosess på en ryddig måte, og vil svare ut spørsmål fra statsforvalter skriver Morten Kristoffersen, daglig leder i BCC Norge.

Han understreker at BCC tar påstander om brudd på menneskerettigheter og trossamfunnsloven svært alvorlig.

