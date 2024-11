Brann i bygård på Frogner i Oslo – beboere evakuert

– Det er uklart per nå hvor omfattende brannen er, men røykdykkere jobber på stedet og har bekreftet at det brenner i tredje etasje, sier politiets operasjonsleder Gabriel Langfeldt til NTB.

Han legger til at evakuering av beboerne har startet, og at det ikke er meldt om alvorlige personskader per nå. Så langt har politiet kommet i kontakt med to personer som har fått i seg røyk, og disse blir undersøkt av ambulansen på stedet.

I forbindelse med innsatsen fra nødetatene blir krysset Erling Skjalgssons gate og Elisenbergveien stengt, opplyser Oslo politidistrikt.

Bygården det brenner i er fra 1890, noe som betyr at det er mange hulrom i bygget. Det gjør det mer komplekst for brannvesenet å få kontroll over hvor det er varmgang.

– Men brannvesenet melder om god progresjon med slukking, sier Langfeldt.

Brannen har ifølge politiet trolig oppstått inne på et bad i en leilighet i tredje etasje.

