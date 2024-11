20 km saktegående kø på E18 inn mot Oslo

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Klokken 07.50 strekker køen seg fra vest i rundt 20 kilometer på E18, skriver Aftenposten.

– Det er nok flere som har valgt bilen i dag. Nå står køen helt ut til Tranby i Lier og inn til Sandvika, så løser det seg opp. Køen beveger seg, men det er saktegående, sier trafikkoperatør Mette Brunes i Veitrafikksentralen.

Elleve toglinjer er rammet av togstansen ved Nationaltheatret etter at det brøt ut brann i kabelsystemet i 3-tiden natt til søndag. Det er fortsatt stengt for togtrafikk mandag morgen, og Bane Nor har varslet en ny oppdatering klokka 12.

Togene går til og fra Oslo S og Skøyen, men det går færre tog og tog som har færre vogner, opplyser Vys kommunikasjonssjef Siv Egger Westin.

– Det vil være en litt trøblete mandag for reisende. Selv om Bane Nor skulle åpne linjen klokken 12, vil det fortsatt ta tid før vi er tilbake til normalen. Vi vil få følgefeil fordi vi har tog og vogner som ikke er der de skal være, sier hun.

