Nav: Bedre enn sitt frynsete og dårlige rykte

I en ny undersøkelse sier nemlig brukerne at de er godt fornøyd med Nav Oslos tjenester.

På Nav Grorud i nettopp Oslo lener 21 år gamle Christian seg tilbake i stolen, og smiler fornøyd, mens han setter en boks energidrikk foran seg.

– Uten hjelpen jeg har fått fra Nav ville jeg vært et helt annet sted i livet. Jeg tør ikke engang tenke på det. For med Navs hjelp har jeg fått fremtidsutsikter, sier han til Dagsavisen, før vi i det hele tatt har hilst på hverandre.

Han bekrefter det undersøkelsen viser, at Nav Oslo scorer høyt når det gjelder fornøyde brukere.

Landsundersøkelse

Personbrukerundersøkelsen gjennomføres årlig over hele landet. Nav-brukerne svarer på spørsmål som handler om Navs service og tjenester, og gir sine tilbakemeldinger på en skala fra 1 til 6.

I årets undersøkelse har brukerne i Oslo blitt bedt om å svare på hvor stor tillit de har til Nav i sin helhet, hvor fornøyde de er med Navs service totalt sett og om brukerne ble behandlet med respekt. De har også blant annet svart på hvor fornøyde de er med Navs digitale tjenester og Navs tilgjengelighet. Spørreundersøkelsen ble gjennomført av Opinion i mai og juni 2024.

4.176 brukere har svart på undersøkelsen i Oslo.

Fakta fra undersøkelsen

Nav Oslo scorer enten på landsgjennomsnittet (4,5) eller litt over på de tre hovedspørsmålene.

Nav Oslo er fjerde best av fylkene når det gjelder fornøyde brukere.

Tilfredsheten blant Nav-brukerne i Oslo har vært stabil over flere år.

I undersøkelsen er det flere spørsmål som utdyper de tre hovedspørsmålene, blant annet om brukernes opplevelse av veiledningen de får ved Nav-kontorene. På de aller fleste av disse spørsmålene er brukerne godt fornøyde med oppfølgingen fra veilederne og gir en score på over 4.

På spørsmål om samhandlingen med brukerne, svarer brukerne at de opplever å få god mulighet til å forklare sin situasjon med en score på 5.

Brukerne gir score 5,2 på spørsmålet om de opplever at «Veileder møter meg på en hyggelig måte».

Når det gjelder samarbeidet mellom bruker og veileder, og veileders kunnskap om arbeidsmarkedet, gir de spurte en score fra 4,4 til 5,1 på de aktuelle spørsmålene. På spørsmålet om samarbeid mellom veileder og bruker, får Nav Oslo en score på 4,8.

Om veiledernes kunnskap om arbeidsmarkedet gir brukerne 4,4 i score.

Om Navs innsats med å hjelpe dem tilbake i jobb eller aktivitet gir brukerne en score på 4,5.

Brukerne er litt mindre fornøyde med sin innflytelse over hvordan de får oppfølging fra Nav, og gir her en score på 4,1.

Vokst opp i Oslo

Christian er vokst opp i Groruddalen i Oslo, og da foreldrene ble skilt, og flyttet ut av byen, ønsket Christian å bli værende i området der han vokste opp.

Men uten jobb, og uten særlig skolegang, var det nytteløst å komme inn på boligmarkedet alene.

– Jeg fikk hjelp av Nav til å leie en leilighet her på Ammerud, som jeg leier sammen med en annen trivelig kar, sier han med et smil.

Da Christian begynte på ungdomsskolen, begynte også problemene. Han fant seg ikke til rette i skolehverdagen, og slet også med sosial angst.

– Jeg gikk ett år på videregående, før jeg droppet ut, sier han ærlig.

– Hvordan kom du i kontakt med Nav i første omgang?

– Ja, hvordan var det, spør han, og kikker bort på veileder Gunnhild Svare, som er bisitter i intervjuet.

– Det må ha vært begynnelsen av videregående, sier Gunnhild Svare.

– Skolen tok kontakt med meg, og sa at her har vi en som trenger hjelp, siden han hadde så mye fravær. De så at dette ikke ville gå, og at vi måtte finne på noe annet. Så ble det satt opp et møte, sier veilederen.

Selv var han motivert for å få hjelp til å komme seg videre i livet.

– Jeg gikk ett år på Kuben (videregående skole i Oslo, journ.anm.), men det var ikke noe for meg. Så gjennom Nav fikk jeg tiltaksplass på Riverside, i stedet for å gå på skole. Her fikk jeg litt betalt, men det var i en periode hvor jeg bodde hjemme, så da gikk det veldig bra, sier han.

Gaming i hverdagen

I fjor høst tok han opp fag på videregående, i noe som heter spillbasert kvalifisering.

– Jeg bruker mye tid på gaming, og her gamet vi, samtidig som vi fikk oppgaver i norsk som vi skulle løse gjennom spillet, sier han.

– Man kan også ta opp andre fag, som matte og naturfag gjennom det samme spillopplegget. Målet er å få studiekompetanse, og utdanne meg innen IKT (Informasjons- og kommunikasjonsteknologi, journ.anm.) på sikt, sier han.

– Hva gjør du om dagene nå?

– Ikke så veldig mye egentlig. Jeg har tenkt å begynne på noe som heter Blå Kors arbeid og inkludering Oslo. De driver med arbeidstrening, slik at jeg kan forberede meg til arbeidslivet, sier han med et smil.

– Du sa at du gamet mye. Hva er det du liker å spille?

– Oi, det er vanskelig å si. Noen ganger er det rolige spill, andre ganger mer strategiske spill. Det kommer helt an på dagsformen. Å velge ut et enkelt favorittspill, er som å velge ut en enkelt favorittfilm, når det er et par tusen som jeg synes er gode, ler han.

Åpen linje

Gunnhild Svare har fulgt Christian hele veien, og de har en åpen linje seg imellom hvor begge kan ta kontakt når det måtte være.

– Hvor ofte har dere kontakt i dag?

– Det varierer. Men er nok flere ganger i måneden. Når det er behov, sier Christian.

– Men det er ikke sånn at jeg ringer Gunnhild til alle døgnets tider. Jeg prøver å holde meg innenfor Navs arbeidstider, sier han, og kikker bort på veilederen.

– Vi stiller opp når det er behov for det. Booppfølgere for ungdom følger opp i bolig, og kan bidra med hjelp til innkjøp av hvitevarer og husholdningsutstyr, matlaging. Vi følger til avtaler, og hjelper til med det vi kan. I ungdomsavdelingen på NAV Grorud har vi flere tjenester som samarbeider rundt ungdommene. Så det er ofte flere ansatte involvert i oppfølgingen, sier Gunnhild Svare.

Veileder Gunnhild Svare og Christian. (Tom Vestreng)

Christian forteller at han er motivert til å gå videre i livet, både med utdanning og jobb.

– Jeg er veldig glad jeg har Nav med på laget mitt. Får jeg studiekompetanse åpner mange dører seg. Jeg kan godt tenke meg å ta mer spillbasert kvalifisering og arbeidstrening på Blå Kors. Så ja takk, begge deler, avslutter Christian.

Fornøyd

Maria Walberg, direktør i Nav Oslo, er naturligvis fornøyd med resultatene av undersøkelsen.

Maria Walberg i Nav (Ingar Sørensen)

–-Jeg er glad for at det store flertallet er fornøyde med oppfølgingen de får fra Nav i Oslo. Dette bekrefter det mange veiledere ute på Nav-kontorene også opplever, at brukerne gir dem gode tilbakemeldinger, sier hun til Dagsavisen.

– Nav har et stort og viktig samfunnsoppdrag, og det at vi lykkes med å hjelpe folk er det som motiverer oss som jobber i Nav mest. Det er også fint å se at så mange brukere opplever å bli møtt av veileder på en hyggelig måte. Det skaper tillit, og er viktig for å få til et godt samarbeid mellom oss og den enkelte som er i kontakt med oss, sier Maria Walberg.

